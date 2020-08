Kesän Toto86-karuselli päättyy Bodeniin

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Mika Forss ohjastaa kierroksen suurinta etukäteissuosikkia Antonio Tabacia.

Bodenissa nähdään usein reippaasti suomalaisväriä, eikä tämäkään viikko tee poikkeusta asiaan. Mika Forss ohjastaa kierroksen suurinta suosikkia ja vihjesysteemin varmaa Antonio Tabacia.

Päivän varmat

Antonio Tabac (T86-5) tähtää keulapaikalle, mistä se olisi vaikeasti ohitettavissa. Viimeksi St. Micheliin osallistunut ori joutui vaativan tehtävän eteen, kun sille jäi paikka toiselle radalle ilman vetoapua. Siitä hevonen taipui päätöspuolikkaalla. Tehtävä oli haasteellinen, mutta ehkei hevonenkaan ollut sinä päivänä parhaimmillaan. Sitä ennen kovissa lähdöissä hyviä esityksiä tehnyt ori on lähellä johtaa alusta loppuun.

Got to Dash (T86-8) pääsee monella eri skenaariolla keulapaikalle. Nopea avaaja pääsee hakemaan ne joko itse suoraan tai sitten Ulf Ohlsson saa todennäköisesti hakea ne nopeasti avaavalta Verozzolta, joka on Got to Dashin tallikaveri ja sillä tuskin vastataan suosikille. Got To Dash palasi pikkupaussilta viimeksi Solvallassa, missä hevonen vastaili keulapaikalta hyvään tyyliin ravaten 13,5-tuloksen täydellä matkalla. Startti alla ruuna parantanee otteitaan entisestään.

Päivän ideamerkit

Greenwich (T86-3) palailee pieneltä paussilta kovaan porukkaan, mutta siitäkin huolimatta ruuna on jäänyt aliarvostetuksi. Kykyjensä puolesta hevonen riittää ilman muuta tässä, ja onhan ruuna tottunut juoksemaan ennenkin kovia hevosia vastaan. Viimeksi hevonen hävisi ainoastaan hurjalle Dante Godivalle.

Krutov Sund (T86-7) palasi viimeksi pitkältä tauolta heti voittaen komean esityksen päätteeksi. Hevonen oli vielä hieman vino tuohon starttiin, mutta kulki jo kivasti ennätyskyytejä ja startti alla ruuna parantanee. Nopea avaaja saanee juoksun lähellä kärkeä.

Vihjesysteemi

3,5,1,7,8 (9,2)

8,2,14,1 (3,5)

5,11,4,3,2 (9,12)

10,1,9 (3,8)

2 Antonio Tabac (5,8)

8,14 (12,2)

5,8,1,2,3 (13,14)

3 Got To Dash (10,5)

3000 riviä - 150 euroa

Kopioi peli Toto-kupongille