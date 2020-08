Next Direction voitti 65-lähtörata-arvonnan

Iikka Nurmonen on tottunut menestymään Next Directionin kanssa Vermossa.

Voittajalle on luvattu lähdöstä paikka Finlandia-ajoon, mutta sitä korttia ei näillä näkymin tarvitse käyttää, sillä Next Direction on lippunsa jo lunastanut. Lähdön osallistujista myös Le Gros Bill on saanut jo kutsun.

Next Direction juoksee Vermossa tavallisista kärryistä, eikä sille laiteta silmille samanlaista varustetta kuin Mikkelissä. Ruunan kasvattaja, osaomistaja ja vastuuvalmentaja Timo Hulkkonen vakuuttaa, että lähtönopeus riittää silti.

"Laitetaan avovehkeet, ettei tottuisi mihinkään tuollaisiin ekstroihin. Kyllä sen pitäisi pystyä silti keulat nappaamaan", Timo Hulkkonen uskoo.

"Sillä ajettiin perjantaina ensimmäinen sellainen vähän terävämpi hiitti, ja Annaleenan (Peippo) kertomuksen mukaan hevonen rupeaa olemaan siinä kunnossa, missä parhaimmillaan on ollut. Terveydenkin puolesta se on mennyt ehkä vielä vähän parempaan suuntaan, mitä oli Mikkelissä."

Vihjeessä on kaksi yksinäistä merkkiä. Next Direction on luonnollinen pankki, mutta sen lisäksi Je Suis Justine pystyy juoksun vähänkin onnistuessa kukistamaan vastustajansa.

Next Directionia ohjastava Iikka Nurmonen ajaa myös Je Suis Justinea. Se ei päässyt viime viikolla johtoon heti kiihdytyksessä, mutta eteni sinne kaarteen jälkeen ja hallitsi sitten mielin määrin. Kaksi viikkoa aiemmin se voitti yhtä varmasti johtohevosen rinnalta, joten vastustajilta luulisi löytyvän kunnioitusta sen virettä kohtaan.

An-Dorran poisjäännin myötä arvaamattomammaksi muuttunut 3-vuotislähtö yritetään selvittää kahdella merkillä. Stonecapes Thor ja Yolo Savoy kannattelevat riviä hyviltä lähtöpaikoiltaan.

Muihin lähtöihin on varaa laittaa reilusti merkkejä. Varsinkin rivin aloittava lämminveristen lyhyen matkan ryhmä voi erilaisilla juoksunkuluilla tuottaa hyvinkin monia eri voittajia. On mahdotonta arvioida, kuinka pitkään alussa mennään täysillä. Se ratkaisee sen, kenen voimat riittävät parhaiten loppuun.

T65-vihjeet:

Lähtö 1: 10 Piteraq, 6 Promptus, 9 Yank Match, 1 Crossover, 3 Werner Ors, 7 Loveya Fashion, 5 Scarlet Collection (4, 8)

Lähtö 2: 4 Safööri, 7 Ierikka, 5 Sitku, 10 Riinan Kirma, 13 Laareni, 14 Vietävän Patukka (6, 16)

Lähtö 3: 7 Je Suis Justine (6, 1)

Lähtö 4: 1 Stonecapes Thor, 4 Yolo Savoy (10, 3)

Lähtö 5: 14 Better Boss, 10 Arctic Lover, 15 Jugador, 16 Por Nie Rock (12, 6)

Lähtö 6: 2 Next Direction (4, 3)

7 x 6 x 1 x 2 x 4 x 1 = 336 riviä = 33,6 euroa

Kopioi tästä vihjerivi Toto-kupongille Veikkauksen palvelussa