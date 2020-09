Lakuri ja Fox Lover 65-rivin varmoina

Vermon keskiviikkoillan Toto65-kierroksen ensimmäinen varma löytyy heti avauskohteesta. Erkki Tuomaalan omistama ja valmentama Lakuri on sijoittunut tällä kaudella heikoimmillaan kuudenneksi, joten suoritusvarmuus on kovaa luokkaa.

Elina Paavola

Lakuri on vahvassa vireessä ja 65-vihjerivin varma.

Viimeksi Lakuri oli Jyväskylässä hyvä kolmas sitkeällä kirillä. Edelle jäivät vain näihin sarjoihin ”ylikylä” Vixeli ja open strecthia pitkin pujotellut Faste Viking. Sitä ennen Ylivieskassa edelle ehti vain ravikuningas Evartti.

Ori lähtee hyvin ja Juha Länsimäki voi karauttaa ajoissa keulapaikalle. Vastus ei ole nyt aivan yhtä kova kuin parilla edellisellä kerralla.

Toinen varma on neljännen kohdelähdön Fox Lover. Ruuna lähtee kolmen kierroksen tasoitusajoon takamatkan sisäradalta, mutta se on korkeintaan hidaste. Fox Lover on väläytellyt hyviä loppukirejä tuoreimmissa juoksuissaan. Viimeksi Turussa ruuna irtosi räväkällä 700 metrin kirillä ylivoimaiseen voittoon, tosin tämänkertaista helpommassa lähdössä.

Harri Koivusen valmentama 5-vuotias saa taas rattailleen Seppo Markkulan, jonka käsialaa tuoreimmat kolme kisaa ovat. Hevosessa tuntuisi olevan kykyjä kovempiinkin tehtäviin.

Suomenhevosten Sisusarjan kolmella kierroksella paalun Qepe Pointti pyrkii karkuun 40 metriä taempaa lähtevältä Issakan Valolta. Jos Qepe Pointti ravaa, sillä on hyvät mahdollisuudet voittoon. Issakan Valo voitti edellisen starttinsa Jyväskylässä hallitusti. Sitä ennen se menetti finaalipaikan Derbyssä loppusuoran laukan myötä hylkäykseen. Eetu Rols on pitkällä matkalla kuin kala vedessä. Systeemiin mahtuu voitokkaan Pilpo Reppulin lisäksi vielä Meren Maininki ja Ukkosen Jymy.

Rivin urheilullinen kohokohta lienee 3-vuotiaiden lämminveristen Oulu Express -karsinta. An-Dorra on huimassa vireessä, mutta takarivin lähtöpaikka voi olla ratkaiseva hidaste. Eturivissä on nimittäin Magical Princess, jolla Pekka Korpi karauttaa kohti keulapaikkaa. Kupongille mahtuvat myös Betty Roof, Yolo Savoy ja Mask Off.

T65-vihjeet:

Lähtö 1: 5 Lakuri (2, 4)

Lähtö 2: 3 Piece Of Hero, 1, Mr Big Money, 6 Essie Gonzales, 4 EL Houdini, 7 Wille’s Rainpower (8,12)

Lähtö 3: 4 Qepe Pointti, 10 Issakan Valo, 12 Eetu Rols, 9 Pilpo Reppuli, 8 Meren Maininki, 7 Ukkosen Jymy (3, 15)

Lähtö 4: 6 Fox Lover (1,5)

Lähtö 5: 9 An-Dorra, 6 Magical Princess, 2 Betty Roof, 5 Yolo Savoy, 10 Mask Off (4, 1)

Lähtö 6: 4 Crossover, 2 Casimir Tof, 1 Scarlett Collection (3, 6)

1 x 5 x 6 x 1 x 5 x 3 = 450 riviä = 45 euroa

Siirry tästä linkistä pelaamaan vihjerivi Veikkauksen palvelussa