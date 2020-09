Hetviina kannattelee Toto65-vihjeriviä

Toinen hyvä vaihtoehto varmaksi on varsalahjakkuus Road To Hill.

Terhi Piispa-Helisten

Hetviina kiri kevein askelin voittajaksi Killerillä. Keskiviikkona Antti Tupamäki yrittää jatkaa voittojen tiellä Vermossa.

Hetviina on tehnyt tällä kaudella lähestulkoon täydellistä työtä. Vain kuningatarkilpailun pitkä matka oli Seinäjoella liikaa. Viimeksi Jyväskylässä Hetviina kiri johtaneen Aurottaren takaa varmoin ottein ensimmäisenä maaliin.

Aurotar ei missään nimessä ole väheksyttävä vastustaja tälläkään kertaa. Hetviinalla on kuitenkin riittävästi kovuutta ja kirivoimaa kääntää tiukatkin kamppailut edukseen. Antti Tupamäki osaa käyttää valmennettavansa parhaat ominaisuudet tarkasti hyödyksi.

Toinen hyvä ehdokas varmaksi on toisen kohdelähdön Road To Hill. 3-vuotias ori voitti varsin vakuuttavasti viimeksi 1 200 metrin kirillä, vaikka joutui hurjastelemaan kolmannen puolikkaan 11-kyytiä. Loppusuoralla varsa oikeastaan vaan pyöritteli korviaan, mutta piti silti muut varmasti takanaan.

Hyvästä täyden ryhmän voittoajasta 15,2 huolimatta päällimmäiseksi vaikutelmaksi jäi, että tulos syntyi puolihuolimattomasti. Orin valmentaja on muuttunut Tuomas Korvenojasta Hannu Laakkoseen, mutta rattailla jatkaa Kari Rosimo. Ainut varmistus on vuotta vanhempi Perfect Chapman, joka tuntuu sekin varsin kehityskelpoiselta yksilöltä.

Avauskohteessa Effronte Photo tavoittelee koko matkan johtoa. Keulaan ja kukat -taktiikka voi hyvinkin tuoda ohjastaja Jukka Torvisen täydentämän valjakon ensimmäisenä maaliin. Ainut varmistus on Lahdesta vakuuttavan voiton napannut Bwt Caesar.

Rivin ainut suomenhevoskohde haiskahtaa vahvasti Vuaran Suvettaren menestykseltä. Tamma on voittanut nyt kahdesti putkeen Teemu Okkolinin käsistä. Vuaran Suvettaren peliosuus voi nousta niin korkealle, että vihjerivissä haetaan yllätystä viiden varmistuksen voimin.

Rivin päättävässä mailin pyrähdyksessä eteläpohjalaisvieras Just A Flirt on tulosrivistön perusteella hienossa vireessä. Tamma on paukutellut mailia 12-kyytiä ja täyttä matkaa 13-vauhtia.

Rattaille istuu selkeänä vahvistuksena Hannu Torvinen. Tiukimmin haastaa Kiss Of Judas, jos vain ravi maistuu loppuun asti. Hyvien lähtöratojen Bastian ja Blade Runner DK sopivat yllätyshakuina kupongille.

Toto65-vihjeet

Lähtö 1: 5 Effronte Photo, 9 Bwt Caesar (6,4)

Lähtö 2: 5 Road To Hill, 3 Perfect Chapman (1,2)

Lähtö 3: 2 Haldiaz, 4 Essie Gonzales, 3 Adanna, 7 The Breeze (1,6)

Lähtö 4: 1 Vuaran Suvetar, 2 Kauniin Rohkee, 5 Valkia, 11 Isosalon Ihme, 10 Tutun Tyttö, 3 Tutuks (12, 7)

Lähtö 5: 3 Hetviina (1, 8)

Lähtö 6: 4 Just A Flirt, 6 Kiss Of Judas, 1 Bastian, 3 Blade Runner DK (10, 7)

2x2x4x6x1x4=384 riviä=38,4 euroa

Siirry tästä linkistä pelaamaan vihjerivi Veikkauksen palvelussa