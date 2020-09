Toto75 Mikkelissä Kylliäisen tahtiin?

Antti Savolainen

Tommi Kylliäinen luottaa Promptukseen ja Tanpopoon Mikkelissä.

”Promptus oli tosi hyvä viimeksi ja voitti helposti. Se lähtee lujaa ja päässee Mikkelissä keulaan. Ruuna on raamikas hevonen, eikä sen rattailla vauhti tunnu miltään. Se jättää vieläkin aika paljon sisäänsä, eikä anna koko kapasiteettiaan ulos. Paikka on hyvä ja keulasta sen pitäisi olla aika lähellä voittoa”, uskoi Tommi Kylliäinen.

Whogonow on epäonnistunut kahdesti ja voi jäädä Mikkelissä liian vähälle huomiolle.

Kierroksen varma on Tanpopo, vaikka vastassa on mm. Amazing Warrior.

”Tanpopo on oikeasti Hyvä Hevonen. Sen otteet ovat sykähdyttäneet suuresti. Kertaakaan en ole esimerkiksi avannut siltä korvia maalisuoralla. Sunnuntaina Turussa se voitti aivan hölkkimällä, vaikka vastassa oli tosi kovia hevosia. Tuntuu hullulta sanoa näin, mutta siinä Vermon kisassa, jossa avattiin 06-vauhtia, se ei ollut lopussa väsynyt. Ravi mureni loppusuoralla, mutta voimia olisi kyllä vielä ollut."

"Paikka on ikävä, mutta eteen päin sieltä on lähdettävä laskemaan. Tanpopo on hyvä keulasta, mutta parhaimmillaan kuitenkin selkäjuoksulla. Sen kiri on murhaava, kun sen selästä pääsee kääntämään. Mun mielestä tämä kahlaa läpi sarjojen ja luotan siihen Mikkelissäkin”, jatkoi Kylliäinen.

Viikon Varma

Toto75-5 8 Tanpopo. Katapultin lailla kiihtyvä ruuna pääsee heti keulaan tai sen välittömään läheisyyteen. Kiri on usein näkemisen arvoinen.

Viikon Väistö

Toto75-3 11 Vaellus. Välistarttinsa väljästi voittanut ori jää alussa takarivistä kauaksi kärjestä.

Viikon Idea

Toto75-2 11 Deangelo. Hienossa kunnossa koko kauden kilpaillut ruuna oli viimeksi Käpylä Gp:n kakkonen Better Bossin takana. Matka käy hyvin ja nousee loppusuoralla korkealle.

Toto75-vihje

Lähtö 1: 4,9 (3,1)

Lähtö 2: 3,11,9,1 (4,2)

Lähtö 3: 6,4,5 (11,2)

Lähtö 4: 2,7,4,3,1 (6,5)

Lähtö 5: 8 Tanpopo (14,3)

Lähtö 6: 7,2,4,11 (9,10)

Lähtö 7: 5,1,3 (11,4)

1440 riviä x 0,05e = 72 euroa

Siirry tästä linkistä pelaamaan vihjerivi Veikkauksen palvelussa