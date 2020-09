Suomalaishevosella taskut täyteen Ruotsin Toto75-kierroksella?

Terhi Piispa-Helisten

Bansky ravasi Seinäjoella rattaillaan Jukka Torvinen. Solvallassa hevosen kyytiin hyppää Johan Untersteiner.

Svenskt Trav-Oaks ravataan neljäntenä Toto75-kohteena ja Svenskt Trav-Kriterium puolestaan kuudentena kohteena. Etukäteen huipputasaiset finaalit pelataan runsaalla rastituksella vihjesysteemissä. Tammojen puolella voittajaa odottaa muhkea 1,4 miljoonan kruunun ykköspalkinto. Kriteriumissa on peräti 2 miljoonan kruunun ykköspalkinto. Mikäli hevosella on premiechansen, saa se palkintorahat tuplana.

Peliaika päättyy kello 17.20.

Päivän varma

Lipstick Tooma (T75-3) on kulkenut Daniel Redénin tallista voitosta voittoon. Viimeksi Bergsåkerissa tamma vakuutti jyrätessään voittoon johtavan rinnalta. 12,9-tulos voltista kellotettuna on kovaa valuuttaa ja vastaavanlaisena on se liki voittaa kohteensa. Peliosuus on toki suuri, mutta maistuvan idean varaan vihjesysteemiä rakennettaessa kelvannee tamma tähän paikkaan toiseksi varmaksi usein osuvana tapauksena. Starttiväli on kertynyt kuukauden mittaiseksi, muttei siitä tarvitse olla kovin huolissaan.

Päivän ideavarma

Bansky (T75-2) on koko kierroksen paras idea ja samalla myös oikein loistava varma vihjesysteemiin. Nopeasti matkaan ampaiseva tamma oli lähellä voittaa jo Ruotsin V75:ssä viime yrityksellä, mutta silloin hevonen hävisi aivan kalkkiviivalla epätasaisen matkavauhdin päätteeksi. Esitys oli kuitenkin myös tuolloin oikein loistava. Mikkelissä viimeksi hevonen tsemppasi hienosti johtavan rinnalta ja palasi kultakantaan. Keulaan tähtäävä Bansky olisi tuolta paikalta vaikeasti lyötävissä.

Päivän ideamerkki

Heading Reference (T75-1) saanee makoisan reissun joko keulassa tai ainakin johtavan kannassa. Hyvään kuntoon kohonnut ruuna kilpailee sekavalla taululla, mutta saanee lähes varmuudella hyvän juoksun ja tällä kertaa ruunalta riisutaan kaikki kengät pois, mitä ei ole tehty sitten vuoden 2018. Saattaa olla että juuri se muutos tuo pienen tarvittavan lisäpotkun otteisiin.

Vihjesysteemi

2,1 (9,3)

4 Bansky (6,8)

7 Lipstick Tooma (14,11)

3,4,2,9 (1,7)

2,4,3,1,5 (11,9)

3,5,1,3,8,10,9 (11,7)

2,5,1,3,6 (8,4)

1400 riviä - 70 euroa

Kopioi peli Toto-kupongille