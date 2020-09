One Who Run kirkastaa kolmosen voitoksi 65:ssa

Vermon 65-kierroksen varma löytyy viidennestä kohteesta. One Who Run juoksi viimeksi kiivasvauhtisessa mailin tasoitusajossa johtavan rinnalla ja oli kiitettävä kolmas.

Elina Paavola

Esa Holopainen tavoittelee voittoa 65-varma One Who Runin rattailla.

Loppukaarteessa One Who Runin ravi oli heikkoa, mutta suoralla ruuna rutisti hienosti. Nyt matkaa on puoli kierrosta enemmän ja Esa ­Holopainen osaa tehdä oikeat taktiset ratkaisut. Tässä porukassa Holopainen taitaa karauttaa keulaan hyvissä ajoin.

Avauskohteen mielenkiintoisin hevonen on Pöylefanten. Norjalaisruuna on siirtynyt suomalaisomistukseen ja sinivalkoisille kilpakentille. Elokuussa se voitti niukalla erolla hyvän loppukirin turvin.

Laukka ei ole tuntematon askellaji, mutta ravia mennessään Pöylefanten on pärjännyt.

Pöylefantenin mahdollisuuksia suomenhevosia vastaan on hieman hankala arvioida, mutta tämän startin jälkeen ollaan paljon viisaampia. Valmentaja Rami Syrjä on viime vuosina pärjännyt hienosti ja Antti Teivainen rattailla ei ainakaan heikennä mahdollisuuksia.

Kupongille mahtuvat myös Perusliksa, Piirron Tuisku, Runoneito ja Tohtori.

Toisen kohteen perushevonen on Favör Då. Ruuna rutisti viimeksi ykköseksi johtavan rinnalta ja vire on kohdallaan. Fandango Brick on kehittyvä hevonen, jonka pitäisi riittää hyvin tällaisessa lähdössä, jos juoksunkulku vain onnistuu.

Kolmannen kohteen BWT Ellosbank on ennen edelliskerran laukkaansa naputellut täyttä ryhmää 14-kyytejä. Jos vire on kohdallaan ja sisärata ei muodostu loukuksi, voitto häämöttää.

Taigo Blessed voi jäädä mukavan vähän pelatuksi, vaikka vire on kohdallaan. Jos ­Tapani Salojensaari pääsisi sillä piikkiin, voitto häämöttäisi. Mukaan myös Shining Armor.

Neljännessä kohteessa Immersive Workout pyrkii paalulta karkuun Je Suis Sustinelta. Lähtö on tasainen ja yllätys haiskahtaa ilmassa.

Päätöskohteessa Morison ja Tuviker ovat keskipitkällä matkalla kuin kalat vedessä. Jos molemmat malttavat ravata, luvassa on hieno kamppailu voitosta.

T65-vihjeet

Lähtö 1: 7 Pöylefanten, 4 Perusliksa, 10 Piirron Tuisku, 6 Runoneito, 1 Tohtori (8, 3)

Lähtö 2: 3 Favör Då, 6 Fandango Brick (12, 11)

Lähtö 3: 1 BWT Ellosbank, 4 Taigo Blessed, 5 Shining Armor (6,2)

Lähtö 4: 1 Immersive Workout, 12 Je Suis Justine (3, 6)

Lähtö 5: 3 One Who Run (8, 5)

Lähtö 6: 6 Morison, 1 Tuviker (5, 9)

5x2x3x2x1x2 =120 riviä = 12 euroa

