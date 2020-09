Tuovatko ideamerkit helpotusta haastavalle Toto86-kierrokselle?

Anu Leppänen

Katja Melkko valmentaa päivän ideavarmaa Estelle Nordiquea.

Kierros vaikuttaa etukäteen todella haastavalta. Kierroksen suurimmaksi suosikiksi on luotettu Robert Berghin tallin Speedy Tilly, joka starttaa haasteelliselta sisäradan lähtöpaikalta ja saanee näin vihjesysteemiin varmistuksia. Ruunan peliprosentit pyörivät jopa 60 prosentin tuntumassa.

Päivän varma

Chipper Kronos (T86-3) on juossut ainoastaan yhden startin urallaan, mutta kaksivuotias aloittelija jätti lähtemättömän vaikutuksen karatessaan horisonttiin viime kerralla Åbyssä. Nopea avaaja on suosikki keulapaikan valtaajaksi, vaikka ulkopuolellakin on nopeita avaajia. Haastavaan Toto86-peliin tarvitaan osuvuutta ja Chipper Kronos on paras vaihtoehto varmaksi tällä kertaa.

Päivän ideavarmat

Estelle Nordique (T86-4) tekee kerta toisensa jälkeen raskaita esityksiä vaativilla juoksunkuluilla ja ansaitsisi voittaa jo pian jossain. Tällä kertaa tehtävä on sopiva, ja se helpottui vielä suosikki Lovemoren poisjäännin myötä entisestään. Vaikka takarivin lähtöpaikka on haasteellinen, ja paikka johtavan rinnalla kutsunee taas voimatammaa, on se nämäkin seikat huomioiden todella edullinen Toto86-pelissä. Juostava keskipitkä matka vielä suosii Estelle Nordiquea.

Cobbys Olifant (T86-7) on parhaimpina päivinään todella kova vastustaja monelle todella hyvällekin hevoselle. Tällä kertaa kaikista kovimmat hevoset eivät ole kuitenkaan viivalla, lähtöpaikka on suosiollinen ja mailin matkalla Jägersrossa keulapaikka on todella suuressa arvossa. Myös ruunan vire on nousussa, sillä viimeksi jo asiallisen esityksen Halmstadissa tehnyt ruuna sai tauon jälkeen startin alle ja on syytä olettaa hevosen olevan tällä kertaa terävämpi. Nousuvireinen ruuna keulapaikalta mailin matkalla sopivassa tehtävässä kuulostaa todella hyvältä, varsinkin kun hevosta on kirjoitushetkellä pelattu ainoastaan kahdeksan prosenttia. Cobbys Olifant on kierroksen paras peli-idea ja luonnollisesti myös ideavarma.

Vihjesysteemi

5,1,8,2,9 (3,4)

10,2,1,7,11,4,9 (12,6)

1 Chipper Kronos (4,2)

9 Estelle Nordique (8,12)

1,3,4,8 (2,12)

1,2,8 (9,6)

5 Cobbys Olifant (8,7)

9,6,3,12 (11,10)

1680 riviä - 84 euroa

