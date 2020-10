Ravivihje: Issakan Valo kestää varman paineet

Terhi Piispa-Helisten

Vihjerivin varma Issakan Valo kirii kuvassa voittoon Raineri Puikkosen väreissä. Ori on nykyään Jussi Suomisen valmennuksessa.

Issakan Valo on tunnettu koko uransa ajan voitokkaana hevosena. 23 yrittämällä voittoja on tullut komeasti 11. Ikäluokan tärkein kilpailu Derby tuhrautui valitettavasti hylkäykseen johtaneeseen laukkaan karsintalähdössä toiselta sijalta. Finaalipäivänä ori voitti helposti tavallisen rahasarjan.

Syyskuussa Issakan Valo muutti Jussi Suomisen talliin. Ensimmäinen startti kolme viikkoa sitten päättyi hyvällä tyylillä tulleeseen voittoon. Nytkin rattailla oleva Ari Moilanen otti voltin kakkosradalta lähdön varman päälle ja ajeli harvassa jonossa sisärataa pitkin. Kierros jäljellä hän nosti Issakan Valon johtavan rinnalle ja ori voitti helposti. Moilanen sai keskittyä lähinnä pitämään hevosen varmasti oikealla askellajilla, kun se polkaisi viimeisen kierroksen hieman alle 1.25-vauhtia.

Keskiviikkona mukana on muutama muukin hyvä pitkän matkan menijä, mutta Issakan Valon rajoja ei vielä ole nähty.

Toinen potentiaalinen varma on toisen kohteen numero Tzubodai. Kyvykäs ruuna on huilaillut kilparadoilta elokuun lopusta lähtien, kun laukkoja oli tullut useampi peräkkäin. Kykyjä Tommi Kylliäisen valmennettavalla riittää rahasarjoihin yllin kyllin, jos vain vire on kohdallaan. Muut pelihevoset ovat BWT Ellosbank, Blade Runner D.K. ja Shining Armor.

Päätöskohteessa juokseva 4-vuotias Skyfall Shine kehittyy kohisten. Jos Iikka Nurmonen pitää ruunan ravilla, muille voi tulla liian kiire. Varmistuksina mukaan mahtuu Finsweden.

Viides kohde on mielenkiintoinen tammalähtö. Willow Pride on meriiteiltään selvä ykkönen, mutta virestä ei ole täyttä varmuutta. Kovakuntoiset Ice Wine ja Matter Of Fact ansaitsevat nekin merkinnät pelikupongille.

Suomenhevostammojen tasoitusajossa juoni on selkeä. Paalun Hallan Ruusu ja Vuaran Suvetar pyrkivät pakoon yhden takamatkan Varsovalta ja kahden pakin I.P. Riimiltä.

Avauskohteena juostava mailin ryhmäajo tuntuu sen verran tasaiselta, että kupongille ripotellaan useampi rasti.

T65-vihje

Lähtö 1: 4 Ypäjä Louvre, 7 One Direction, 1 Johnny Flame, 2 Enjoy Pepper, 3 Muscleman, 10 K.S. Cascade, 6 BWT Danger (11, 8)

Lähtö 2: 2 Tzubodai, 10 BWT Ellosbank, 1 Blade Runner D.K., 11 Shining Armor (6, 3)

Lähtö 3: 14 Issakan Valo (11, 5)

Lähtö 4: 3 Hallan Ruusu, 5 Vuaran Suvetar, 9 Varsova, 16 I.P. Riimi (12, 13)

Lähtö 5: 8 Willow Pride, 2 IceWine, 5 Matter Of Fact (6, 4)

Lähtö 6: 6 Skyfall Shine, 4 Finsweden (11, 9)

7x4x1x4x3x2=672 riviä= 67,2 euroa

