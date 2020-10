Ravivihje: Kahden ideavarman voimin Toto86-pelin pottijahtiin

Ville Toivonen

Reijo Liljendahl valmentaa neljännen kohteen ideavarmaa Alien Hilliä.

Kierroksen suurin ennakkosuosikki Vae Victis Club saa suurista prosenteistaan huolimatta kunnian toimia Toto86-pelin varmana, vaikka se juurikin viime startissa koki tappion isona suosikkina.

Muista isoista suosikeista Danilo Brick varmistetaan ja Powerista pelataan kokonaan ohi.

Päivän varma

Vae Victis Club (T86-2) hurmasi Ruotsin avauskisoissaan voittaen ensin takarivistä mailin matkalla ja sen jälkeen kiriessään komeaan Sommartravet-finaalin voittoon 2600 metrillä. Viimeksi Solvallassa hevonen palasi reippaan kuukauden mittaiselta paussilta, mikä näkyi myös hieman otteissa ja tuloksena oli ”vain” kolmossija komealla 11,7-tuloksella täydeltä matkalta. Lisäksi hevonen joutui taivaltamaan raastavissa 08,7- ja 10,4-väliajoissa johtavan rinnalta. Esitystä ei sovi missään nimessä moittia. Nopea avaaja pääsee tällä kertaa etenemään keulapaikalle, mistä startin kroppaansa saanut ori vetänee porukkaa perille saakka.

Päivän ideavarmat

Alien Hill (T86-4) laskee kovaa tahtia peliprosenteissa, mikä tekee tammasta vain kokoajan kiinnostavamman ideavarmahaun. Luokaltaan lähdön paras hevonen pystyy mielestäni voittamaan vaikka tarvittaessa johtavan rinnalta, vaikkakin suosikin Sidney Celeberin kaatamiseen ulkopuolelta tarvitaan muutakin kuin innostusta. Niin hyvä Alien Hill on urallaan kuitenkin ollut, että sitä tekee mieli kokeilla vain reippaalla 20 prosentilla ideavarmana saakka. Tällä kertaa tammalta riisutaan ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois. Tamman pisteet eivät riittäneet Breeders Crowniin, joten silläkään on turhaa spekuloida, etteikö hevosen kanssa oltaisi tosimielellä liikkeellä, vaikkei tämä toki kauden päätähtäin olekaan.

Gulfstream Am (T86-7) näytti viimeksi pitkästä aikaa vanhaa osaamistaan, mitä Gulfstream Am pystyy parhaimmillaan olemaan. Keväällä Derbyn yksi suurimmista ennakkosuosikeista alisuoritti Derbyn karsinnassa pitkän paussin jälkeen ja jätti kysymysmerkkejä ilmaan. Sen jälkeen oli jo voiton vuoro, muttei ehkä vielä siinäkään nähty aivan parasta oria, minkälainen tämä pystyy hyvänä olemaan. Mutta kolmannessa startissa jo tärähti, vaikkei sijoitus ollut kuin neljäs. Kyseessä oli UET GP:n karsinta, missä hevonen matkasi johtavan takana jääden lopulta rintaman taakse voimissan pussiin. 11,7-tulos täydeltä matkalta on kovaa valuuttaa. Lähdön suosikki Power ravasi itsensä karsintakakkosena toisesta karsinnasta mukaan finaaliin, ja on syytä olettaa, ettei tämä startti ole hevoselle niin tärkeä, kuten Ranskassa 10 päivän päästä ravattava finaali 200 000 euron ykköspalkinnolla. Gulfstream Am on kakkossuosikkina hyvä ideahaku Toto86-peliin.

Vihjesysteemi

3,7,9 (6,8)

4 Vae Victis Club (3,7)

1,3,10,5 (6,4)

7 Alien Hill (6,3)

1,6,11,10,7,8,12 (2,3)

3,4,7,9,12,5 (1,11)

7 Gulfstream Am (13,7)

2,4,8,10,1,3 (11,12)

3024 riviä - 151,20 euroa

