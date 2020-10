Ravivihje: Kuningas ja voittoputkessa porhaltava ruuna varmoiksi

Toto75-vihjerivin ankkurit ovat Pohjoismaiden mestaruutta jahtaava Suomen kuningas Evartti ja neljättä peräkkäistä naulaansa hakeva Com Tuff. Myös Pitch Perfectissä ja MAS Champissä on varma-ainesta.

Elina Paavola

Antti Teivaisen ohjastama ja Matias Salon treenaama kovavireinen Com Tuff on systeemin toinen tukipalkki.

Suomalaisässä Evartti pääsee iskemään PM-kisassa taipaleelle otolliselta kolmosradalta. Antti Ojanperän treenaama ravikuningas on pitänyt ihailtavasti kuntonsa läpi pitkän kauden. Alla on kiitettävä suoritus Erilo-juoksusta.

”Siinä vauhdissa on aika rankkaa kiertää alku neljättä rataa. Esitys oli kova, ja oriilla on kaikki alkuviikosta kunnossa”, raportoi Ojanperä.

Iltapäivän toinen nimilähtö on viisivuotiaiden lämminveristen L. Fabritius Memorial. Myös siihen on Ojanperällä heittää suoritusvarma suosikki, MAS Champ.

Ruuna oli viime lauantaina maanmainio kakkonen. MAS Champ kiisi neljännestä ulkoa päätöspuolikkaan 09-vauhdilla.

”Tai vähän allekin. Keulahevonen ei vain ollut tuolla juoksunkululla lyötävissä. Luottavaisena lähdetään Turkuun”, sanoo Ojanperä.

MAS Champ on kelpo varmakin.

Team Ojanperän kolmas edustaja Ronzon Face on niin ikään iskussa, mutta lähtöpaikka pistää ruunan tasokkaassa taistossa selkä seinää vasten.

Vihjerivin toinen tukipilari on kenkien riisumisesta ja varustemuutoksista piristynyt Com Tuff. Ruuna lähtee rivakasti, mutta vaikka johtopaikka lipeäisikin kiihdytyksessä vastustajan haltuun, uuttera menijä pystyy ykköseksi vaikka keulan kupeelta. Alustavassa pelijakaumassa Com Tuff ei ole edes suosikki.

Varmapotentiaalia löytyy myös viidennen kohteen Pitch Perfectistä. Timo Lahden treenattavalla on alla kaksi komeaa kirivoittoa. Santtu Raitala on etevä voltinvetäjä, ja vaikka ulkopuolelta kiihdyttääkin tulisia kilpasiskoja, Pitch Perfect saattaa pystyä kontraamaan niille.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 6,2,5,4 (8,3)

Lähtö 2: 11,8,4,1,7,2 (3,10)

Lähtö 3: 2,9,7,5,8,10 (4,1)

Lähtö 4: 1 Com Tuff (2,7)

Lähtö 5: 1,4,10,7,2,9 (5,11)

Lähtö 6: 3 Evartti (11,8)

Lähtö 7: 3,4 (5,1)

1 728 riviä x 0,05 euroa = 86,40 euroa

Kopioi vihje tästä pelikupongille

Viikon väistö

Toto75, lähtö 6: Kanuunakuntoinen Erilo-juoksun ykkönen Vixus on tukalissa asemissa. Vaihtoehtoja kiihdytyksessä ovat ruudin ylenpalttinen polttaminen tai hännille pakittaminen.

Viikon varma

Toto75, lähtö 6: Tällä kaudella jo ravikuninkuuden, suurmestaruuden ja Suur-Hollola-ajon voittanut Evartti jatkaa kuntonsa aallonharjalla.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 5: Want To Wheels on kovassa iskussa, vaikka tulosrivi ei tammaa mairittelekaan. Risto Salmelan treenattava kisaa ylisarjassa, mutta pystyy silti reissun onnistuessa paljoon.