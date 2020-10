Ravivihje: Ruotsin mestarit ratkeaa Åbyn Toto75-kierroksella

Ville Toivonen

Sofia Adolfsson ratsastaa vihjesysteemin varmaa Rajesh Facea montén Ruotsin mestaruudessa.

Kierroksen suurin suosikki on toisen kohteen Zoccoloduro O.P., joka arvottiin jälleen kerran takariviin, eikä se kelpaa vihjesysteemin varmaksi. Sen sijaan kierroksen toisiksi luotetuin Rajesh Face kelpasi varmaksi saakka. Toto75-kierros huipentuu lämminveristen Ruotsin mestaruuteen, missä vahva suosikkipari Who’s Who ja Very Kronos kohtaavat kovat kilpaveljet.

Päivän varma

Rajesh Face (T75-3) on esiintynyt montéssa edukseen kerta toisensa jälkeen ja on täysin ansaitusti selkeä suosikki voittamaan montén Ruotsin mestaruuden. Kuumansorttinen ruuna on lähinnä itse itsensä kovin vastustaja, vaikka sinänsä hevonen joutuukin voittaakseen pitämään todella kovan nipun hyviä avoimen sarjan menijöitä takanaan. Mikäli Rajesh Face käynnistyy ravilla matkaan, ajettaneen sillä voimalla aina keulapaikalle saakka, mistä ruuna olisi supervaikea ohitettava. Rajesh Face on 45 prosentin peliosuudella hyvä varma tälle kierrokselle.

Päivän potinräjäyttäjät

Åsens Boogie (T75-2) ei ole luokaltaan lähdön paras hevonen, mutta moni asia suosii nopeaa kiihdyttäjää, millä on todella hyvät saumat tälläkin kertaa ottaa porukka komentoonsa. Viimeksi Dannerossa hevonen palasi liki kahden kuukauden paussilta heti voittovireessä ja on syytä olettaa hevosen parantavan vielä tuosta. Toki on syytäkin parantaa, sillä takaa on tulossa kovia hevosia Zoccoloduro O.P.:n johdolla, mutta mikäli Åsens Boogien annetaan häärätä keulassa rauhassa, ei takaa tulevien tehtävästä tule helppo. Alle kahdeksan prosenttia pelattuna Åsens Boogie maistuu peleissä.

Beethoven (T75-5) tulee nousemaan lauantain mittaan prosenteissa vielä reippaasti, mutta niin kuuluukin, mikäli ruunan prosentit pyörivät alle neljän lukemissa. Hyvältä paikalta matkaan ampaiseva nelivuotias saanee hyvän reissun kärjen läheisyydessä, mistä ruuna pystyy räjäyttämään potin. Viimeksi Halmstadissa hevonen taisteli sitkeästi perille keulahevosen rinnalta.

Vihjesysteemi

4,8,9,3,5,2,11 (1,6)

9,1,11,10 (4,6)

5 Rajesh Face (10,1)

2,8 (10,3)

11,9,3,2,5,6,1,8 (4,12)

11,12 (15,3)

5,4,1 (11,9)

2688 riviä - 134,40 euroa

Kopioi peli Toto-kupongille