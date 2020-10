Ravivihje: Savon Kingi valtaa Helsingin

Vihjeet Antti Savolainen

Vermon Toto65-kierroksella varma löytyy toisesta kohde­lähdöstä. Savon Kingi on aloittanut uransa vasta tällä kaudella kuusivuotiaana. Jälki on ollut varsin vakuuttavaa, sillä kuudesta startista ruunalla on viisi voittoa.