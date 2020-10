Ravivihje: Ideavarma keulaan ja kukat -taktiikalla illan Toto86-kierroksella?

Kuva:Terhi Piispa-Helisten

Tangen Haap on vienyt nimiinsä muun muassa vuoden 2019 Elitkampenin.

Kierroksen suurin suosikki löytyy heti avauskohteesta. Bergsåkerin kylmäverivoltissa Tangen Haapin odotetaan voittavan paikasta kuin paikasta, ja suuresta peliosuudesta huolimatta se kelpaa myös vihjesysteemiin varmaksi. Kierroksen suurin suosikki Elche varmistetaan suuren rahan toivossa.

Päivän varma

Tangen Haap (T86-1) hyötyy suhteessa pahimpiin vastustajiinsa lähetystavasta ja monipuolinen hevonen, joka tulee paikasta kuin paikasta, on luotettava ja hyvä varma vaikeaan kahdeksan kohteen peliin. Ori on hienossa kahden voiton putkessa ja sitäkin ennen alitti Odd Herakleksen voittamassa lähdössä hienosti 20-tuloksen ollen maalissa toinen. Viimeksi Skellefteåssa voitto tuli raskaimman kautta johtavan rinnalta.

Päivän ideavarma

Night Brodde (T86-7) on vasta kakkossuosikkina kanuunahaku ideavarmaksi saakka. Jo heti alusta luodinlailla kiihtyvällä oriilla on hyvä sauma torjua ulkopuolen starttiraketit ja vetää porukkaa keulapaikalta vaikka maaliin saakka. Kaksi kertaa tauon jälkeen startanneen hevosen kuntokäyrä on vain ylöspäin. Vaikka lähtö on täynnä huippumenijöitä, on keulapaikka iso asia tämän kaltaisissa mailin lähdöissä.

Päivän potintekijä

Unarmed Face (T86-4) on tällä hetkellä pelijakaumassa vasta kahdeksanneksi eniten pelattu, missä ei ole minkäänlaista järkeä. Arviolta kolmanneksi todennäköisimmän voittajan peliosuus tulisi pyöriä ilman muuta kaksinumeroisissa lukemissa. Uudesta tallista hienoa työtä tehnyt nelivuotias epäonnistui juoksunkulussa viimeksi aivan totaalisesti. Siitäkin huolimatta ruuna kehitteli hienon loppukirin ehtien 12,8-vauhtisella päätöslenkillä vielä kolmanneksi. Paremmalta paikalta juoksunkin pitäisi onnistua tällä kertaa paremmin.

Vihjesysteemi

7 Tangen Haap (2,6)

3,2 (7,1)

3,2,4,6 (9,1)

1,6,5,4,10,8 (11,3)

10,8,7 (1,4)

2 Night Brodde (3,9)

1,5,10,6,2,4,8,12 (11,9)

9,7,3,2 (10,12)

4608 riviä - 230,40 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä