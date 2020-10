Ravivihje: Takamatkat avainroolissa Gävlen Toto75-kierroksella

Kuva: Ville Toivonen

Robert Bergh valmentaa toisen kohteen varmaa Milyä.

Kierroksen suurin suosikki löytyy kolmannesta kohteesta. Keulaan tähtäävä Nairajah on luonnollisesti johtopaikalta lähellä voittoa, mutta yli 50 prosentin peliosuus houkuttelee varmistamaan kierroksen pankin.

Päivän varma

Spikfaks (T75-4) on ollut voittostarteissaan huippuvakuuttava. Viimeksi Hagmyrenissä ruuna lähti samalta paalulta kuin kolmossuosikki S.T.C.C.Faksen, mutta oli maalissa paljon kilpakumppaniaan ennen ja jätti itsestään todella vakuuttavan kuvan. Jopa niin vakuuttavan kuvan, ettei tämän kertainen 20 metrin takamatka ja pieni starttivälikään aiheuta huolenaiheita. Ruuna saa kunnian toimia kierroksen vihjesysteemin toisena tukipilarina.

Päivän ideavarma

Mily (T75-2) on alustavasti vasta kohteensa kakkossuosikki, jonka myötä tammassa on pelillistä etua lauantain T75-kierroksella, vaikka tehtävä on toki pitkältä takamatkalta haasteellinen. Viimeksi Åbyssä tamma oli todella vakuuttava voittaessaan, vaikka lähtö olikin helppotasoinen Breddlopp. Siitä huolimatta hevonen ravasi komean voittotuloksen 12,6. Sitä ennen hevonen taipui kovassa lähdössä kierrettyään johtavan rinnalle, muttei esitystä sovi moittia. Vain 23 prosentin peliosuudella tamma on hyvä haku kierroksen ideavarmaksi.

Päivän potintekijä

Big Cactus Zet (T75-1) voi päästä juoksuradalta huippuasemiin esimerkiksi keulaan tai johtavan taakse, mistä hyväkuntoinen ruuna voisi olla yllätysvalmis. Viimeksi Rommessa hevonen vei lähdön nimiinsä hienon keulavoiton jälkeen. Sitä ennen ruuna kiri nappireissun jälkeen kolmanneksi 75-lähdössä. Alle kolme prosenttia pelattuna Big Cactus Zet on maistuva potinräjäyttäjä illan Toto75-kierrokselle.

Vihjesysteemi

11,12,4,3,9,6,5 (10,2)

14 Mily (5,15)

3,8,4,7,2,11 (10,1)

15 Spikfaks (5,10)

1,2,6 (11,7)

1,3 (9,7)

5,3,1,2,4,9,10 (11,6)

1764 riviä - 88,20 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä