Ravivihje: Satakunta-ajo ja St Leger Porin kierroksen huippulähdöt

St Leger on vuosi toisensa jälkeen yksi ravivuoden kiinnostavimmista lähdöistä. Sarjamääritys on nerokas ja voiton tavoittelijoita löytyy joka paalulta.

Terhi Piispa-Helisten

Ari Moilasen ohjastama Nevan Majuri pyrkii Satakunta-ajossa paalulta karkuun takamatkojen kovanaamoilta.

Huipputammat Bosses Lady, Peanuts ja Stonecapes Queila saavat pinkoa tosissaan, mikäli mielivät pitää pitkän takamatkan kaksikon Lexus Dream ja Mas Champ takanaan.

Satakunta-ajossa paalulta starttaava Nevan Majuri vakuutti karsinnassa. Se veti keulassa tasaisesti kiihtyvällä temmolla ja pinkaisi kirikierroksen alle 28-vauhtia. Kriteriumin sankari Ville Kalle ja kisan kolmas Huisi Hemmo ovat hurjia hevosia, eikä niitä uskalla jättää pois peleistä, vaikka kiinni kurottavaa on 60 metriä.

Hannu Hietanen sai Turussa juhlia PM-titteliä Joriinin kanssa. Porissa kaksikko starttaa suurena suosikkina.

”Turussa Joriini teki elämänsä kovimman juoksun. Se lähti auton takaa kovempaa kuin koskaan ja sai hyvän juoksun toisessa ulkona. Kenkien riisuminen vaikutti varmasti jonkin verran ja sama on tarkoitus tehdä Porissa. Kaikki on ollut Turun jälkeen mallillaan, matka suosii ja luotto on kova”, kertoi ohjastaja-valmentaja Hietanen.

Ensi kesänä ravataan kuninkuusravit jälleen Seinäjoella. Taksvenla ei tänä kesänä vielä juhlinut Kuningatar-kisassa, mutta kovat kilpailut näyttäisivät vieneen tamman aivan uudelle tasolle.

”Tiedossa on ollut, että tamma osaa lähteä auton takaa todella kovaa. Turussa se kiri iloisesti voittajaksi tasokkaassa tammalähdössä ja viimeksi se jäi pussiin. Selkäjuoksulla se on ehdottomasti parhaimmillaan ja jaksaa puurtaa aika pitkänkin kirin ulkoradoilla. Paikka on Porissa ikävä, mutta tamma on nyt sellaisessa kunnossa, että voi nousta tuoltakin kärkeen”, kertoi Hietanen.

Viikon Varma

Toto75-7 Amazing Warrior ottaa heti juoksun komentoonsa ja vie perille.

Viikon Väistö

Toto75-4 Koskelan Akseli. Aivan asiallinen esitys Turussa. Juostava matka 2 600m ei ole ollut ruunan mieleen.

Viikon Idea

Toto75-1 Malfoy lopetti viimeksi 12-vauhtia viimeiset 700m.

Toto75-vihje

Lähtö 1: 1,7,11,3,12 (10,5)

Lähtö 2: 6,4,1 (2,9)

Lähtö 3: 6,5,2,8 (12,7)

Lähtö 4: 10 Joriini (1,11)

Lähtö 5: 13,1,16 (11,12)

Lähtö 6: 4,10,5,6,7,12,13 (15,9)

Lähtö 7: 3 Amazing Warrior (9,2)

1 260 riviä x 0,05e = 63,00 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä