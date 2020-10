Ravivihje: Ruotsin Toto75:ssä lisärahaa yli 3,5 miljoonaa euroa

Kuva: Anu Leppänen

Björn Goop ohjastaa ja valmentaa vihjerivin varmaa Zap di Girifalcoa.

Kierros vaikuttaa etukäteen todella mehukkaalta. Vihjesysteemi rakennetaan lopulta kolmen varman päälle. Kierroksen suurin suosikki Royce Rolls varmistetaan, vaikka sillä onkin mahdollisuudet edetä keulapaikalle hallitsemaan tapahtumia.

Päivän varma

Zap di Girifalco (T75-3) ei ollut Solvallassa parhaimmillaan, muttei hevosta sovi lyödä luiskaan yhden vaisumman startin jälkeen. Sitä ennen hevonen on ollut jättihyvä kivenkovissa 75-lähdöissä ja normaalina se onkin lähellä voittoa. Nopea avaaja saanee hyvät asemat ja voi päästä vaikka keulaankin saakka, mikäli Dragsterilla ei ajeta keulasta. Monipuolinen ori osaa tosin tehdä töitä normaalina ollessaan vaikka johtavankin rinnalta. Hevonen on maltillisesti pelattuna hyvä varma tälle kierrokselle.

Päivän ideavarmat

Ingo (T75-5) on suosikki keulapaikan saajaksi, jonka jälkeen ruuna olisi todella paha ohitettava. Viimeksi Örebrossa hevonen teki rehdin esityksen, vaikka sijoitus jäikin viidenneksi. Huomioitavaa on kuitenkin se seikka, että hevonen palasi siihen yli kahden kuukauden tauolta. Startti alla ruuna parantanee ja kun juoksuasetelmat uhkaa mennä suotuisasti kakkosuosikin osalta, on se loistava haku ideavarmaksi saakka. Hevosen kuuluisi ilman muuta olla lähtönsä suosikki.

Dortmund (T75-6) ei ole mikään kierroksen varmin voittaja, mutta peliosuuden pyöriessä alle kymmenessä prosentissa, tekee sitä mieli kokeilla ideavarmana saakka. Luokaltaan todella kova ruuna palasi voittokantaan Tanskassa keulajuoksun päätteeksi. Jägersrossa hevonen ei ollut aivan parhaimmillaan taivuttuaan johtavan rinnalta, mutta juoksusta tuli toki myös raskas. Juostava yli kolmen kilometrin matka suosii vahvaa puurtajaa.

Vihjesysteemi

4,1,5,3,9,12,6,10 (7,11)

10,14,8,9,11,2,12,13 (3,5)

5 Zap Di Girifalco (2,6)

6,7,5,9,8,1,2,3 (12,10)

5 Ingo (6,4)

13 Dortmund (15,3)

6,7,5 (12,9)

1536 riviä - 76,80 euroa

