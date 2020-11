Vihjeet

Ravivihje: Markku Niemisellä Jokimaan valttikortit Vihjeet Antti Pylkkänen Lahdessa riittää lauantaina tasoa, kun ohjelmassa on kolmen suuren nimilähdön ohella Kavioliigan osakisat molemmille roduille. Toto75-pelissä laitetaan täysosumille likoon 75 000 euroa ylimääräistä rahaa.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Noora Tuulan esittämä ja hoitama Willow Pride on voittanut tänä syksynä jo Tammavaltikan. Maanmainion kilpailijan tähtäimessä on seuraavaksi Lahden Best Lady.

Päivän isoin ykköspalkinto jaetaan kaksivuotiaiden SHKL Hevosenomistajapokaalissa. 22 000 euron pottia jahtaa suosikkina Stratton, mutta koska epävarmuus on kiihdytyksessä huomattavaa luokkaa, ovat varmistukset paikoillaan. Rivin päättävä Jokimaa Tekee Tähtiä -finaali hakee tasaisuudessaan ja tasokkuudessaan vertaistaan. Markku Niemisen treenaama jykeväraaminen Skyfall Shine nousee muiden yläpuolelle, mutta haastajalauma on iskukykyinen. Vihjeriviin revitetään mukaan kaikki osallistujat. Kovakapasiteettinen Just a Flirt on peräkontin paikaltaankin pakkorasti ja maukas yllättäjäehdokas. Willow Pride oli Best Ladyn lähtörataruletissa onnekkain, ja Niemisen ässiin kuuluvalla huipputammalla on senssit johtaa alusta loppuun. Samat sävelet sopivat Niemisen kivikovan troikan täydentävään Lexus Dreamiin Kavioliigan osakisassa. Willow Priden ohella vihjepyydyksen luottohevoseksi nousee Suomessa pelkkiä voittoja ravannut Pöylefanten. Antti Teivainen karauttanee ohjastettavallaan keulaan, ja kultakausi voi hyvinkin jatkua. Pyörylän Paroni on avauskohteen tärppihevonen. Leo Mönttisen ruuna on rautaisessa iskussa, vaikka tulosrivistö ei sitä paljastakaan. ”Kun tarkkoja juoksuja pitää antaa, niin kaikenlaista epäonnea saattaa sattua. Mallillaan hevonen kyllä on”, Leo Mönttinen aloittaa. Hänen mukaan Pyörylän Paroni pystyy voittamaan, vaikka keskipitkä matka ei välttämättä ruunalle otollisin olekaan. ”Iikan (Nurmonen) kanssa on juteltava taktiikasta. Josveisin selässähän olisi normaalisti mukava matkata, mutta se ei ollut Kouvolassa kovinkaan hyvä. Pyörylän Paroni lähtee ravakasti, ja keulan sillä pystyy luultavasti pitämään, jos kuski niin tahtoo.” Yksi päivän kohokohdista on 3-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun alkuerä, missä kohtaavat ikäluokkansa primadonnat Magical Princess ja An-Dorra. Toto75-vihjeet: Lähtö 1: 1,6,9,2,7,8 (10,4) Lähtö 2: 2,4,1,3,5,6 (9,8) Lähtö 3: 1,5 (2,12) Lähtö 4: 2 Willow Pride (8,6) Lähtö 5: 2 Pöylefanten (11,9) Lähtö 6: 2,9 (3,6) Lähtö 7: 2,5,6,3,1,12,4,9,11,10,8,7 (2,5) 1 728 riviä x 0,05 euroa = 86,40 euroa Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä Viikon väistö Toto75, lähtö 5: Hulluduunari on tasaisen varmassa vireessä, mutta nyt vastus on vaativampi kuin viime lauantaina Viikon varma Toto75, lähtö 5: Pöylefanten on tehnyt Suomessa täydellistä työtä. Ruunalla on oiva sauma hallita kohteensa tapahtumia aja! -komennosta maaliviivalle asti. Viikon yllättäjä Toto75, lähtö 1: Pyörylän Paroni on mahtikunnossa, ja vaikka matka ei ruunan bravuuri olekaan, on voitto ulottuvilla. Aiheet Toto75-vihjeet