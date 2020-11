Ravivihje: Kahden varman taktiikalla Ruotsin Toto75-peliin

Terhi Piispa-Helisten

Zarenne Fas voitti Finlandia-ajon Santtu Raitalan ohjastamana. Eskilstunassa hevosta ohjastaa Magnus A Djuse.

Suurimmat suomalaisodotukset kohdistuvat viidennen 75-kohteen In Royalty Bokoon. Vihjesysteemi rakennetaan kahden suosikin varaan. Kierroksen suurin suosikki on kuudennen kohteen Vagabond Bi, joka ei kuitenkaan kelpaa suurella peliosuudellaan varmaksi saakka.

Päivän varmat

Mellby Free (T75-3) pääsee suurella todennäköisyydellä keulapaikalle, mistä kuusivuotiaalla tammalla on hyvät mahdollisuudet dominoida lähtöä alusta loppuun. Viimeksi Åbyssä Björn Goop luovutti puolimatkassa keulapaikan tälläkin kertaa mukana olevalle Hevin Bokolle, mutta sillä kertaa suuressa roolissa ratkaisussa saattoi olla Åbyn Open Strech -kaistat, joita ei tällä kertaa ole Eskilstunan radalla käytössä. Matkana on tällä kertaa 2640 metriä, mutta sekään ei tuo ongelmia suosikille, tästä on osoituksena muun muassa Stochampionatet-finaalin voitto kyseisellä matkalla.

Zarenne Fas (T75-7) kävi voittamassa Vermossa syyskuussa Finlandia-ajon eikä hevosen huippuvire ole kadonnut minnekään. Nopealla avaajalla on loistava mahdollisuus torjua sisältä keulapaikka, mistä ori olisi lähellä johtaa alusta loppuun. Viimeksi Örebron kultadivisioonassa hevonen teki hienon kirin parijonosta. Vastaavanlaisella esityksellä ori on keulasta liian kova muille, vaikka vastassa onkin nippukaupalla kovia hevosia Hachiko De Veluwen ja Heavy Soundin johdolla.

Päivän ideamerkki

Coogan (T75-6) on jäänyt 75-pelissä yllättävän pienelle huomiolle, johtuen pääasiassa suosikki Vagabond Bi:n suuresta kannatuksesta. Hagmyrenissä ruuna kohtasi muun muassa suosikin ollen selityksittä parempi. Hyvin matkaan pääsevällä hevosella on jonkinlainen sauma päästä etenemään keulapaikalle, mistä ruuna tarjoaisi kovan haasteen suosikille ja muille kilpakumppaneille. Toissa kerralla Solvallan hopeadivisioonafinaalissa ruuna otti maksimikakkosen sisäradalta. Viimekertaiseen nolla-sijoitukseen ei kannata kiinnittää huomiota, sillä hevonen juuttui sisälle pussiin tuolloin.

Vihjesysteemi

7,2,4,10,6 (11,3)

7,3,6,4 (5,2)

2 Mellby Free (3,7)

9,2,8,15,10 (4,14)

1,6,2,3 (7,9)

3,2,5,6,4,1,8 (7,9)

1 Zarenne Fas (6,10)

3360 riviä - 168 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä