Ravivihje: Johtaako ideavarma alusta loppuun Rommessa?

Kuva: Antti Savolainen

Per Lennartsson ohjastaa kierroksen ideavarmaa Amiralia.

Rommen Toto75-pelissä on jackpotrahaa huimat 2,6 miljoonaa euroa ja rapiat päälle. Päävoitto voi kohota jopa yli kuuden miljoonan euron. Vihjesysteemi tehdään tällä kertaa kahden varman varaan. Kierroksen suurin suosikki on kolmannen kohteen Very Kronos, joka ei huimalla 73 prosentin pelikannatuksellaan kelpaa varmaksi saakka. Hevosella on olemassa kohtalainen laukkariski ja tällä kertaa oriin varustukseen lisätään vielä kengät jalkaan.

Päivän varma

Van Gogh Z.S. (T75-7) nousi parin kuukauden tauon jälkeen takaisin huippuvireeseen ja on ollut kahdessa viimeisessä startissaan oikein lupaava. Toissa kerralla Rommessa hevonen kesti keulapaikalta voittoon. Viimeksi Örebrossa hevonen teki hienon esityksen kierrettyään kolmannen kautta lopulta johtavan rinnalle, vaikka jäikin lopulta toiseksi. Hyvin liikkeelle pääsevä ruuna voisi päästä etenemään aina keulapaikalle saakka, mistä hevonen olisi huippuhaastava ohitettava.

Päivän ideavarma

Amiral (T75-4) tähtää paalun huippuasemista keulapaikalle, mistä oriilla olisi hyvä sauma vetää lähtöä alusta loppuun. Hevosen luokka riittää menestymään tässä ja huippupaikka tarjoaa avaimet 75-voittoon. Viimeksi Bollnäsissä hevonen taisteli ihan hyvin johtavan rinnalta, eikä esitystä sovi moittia, vaikka Amiral suosikkina jäikin lopulta neljänneksi. Hevonen palasi tuohon vielä pieneltä tauolta ja startti alla ori parantanee otteitaan. Tällä kertaa hevoselta riisutaan vielä takakengät pois. Vain 18 prosenttia pelattuna Amiral on huippuvarma T75-kierrokselle.

Päivän ideamerkki

Timetomakeitrite (T75-1) on jäänyt avauskohteessa liian vähälle huomiolle. Toissa kerralla Bollnäsissä hevonen teki hyvän esityksen keulapaikalta. Viimeksi Eskilstunan 75-lähdössä ruuna avasi johtopaikalle, mutta jatkoi lopulta johtavan takana, mistä hevonen sai suoran alussa tilat tullen juosten maaliin. Hyvältä paikalta todennäköisesti makoisan reissun saava hevonen saa 16 prosentilla huomion 75-pelissä.

Vihjesysteemi

10,3,5 (6,8)

11,7,1,3,14 (2,12)

4,5,1 (10,8)

1 Amiral (5,7)

2,1,5,10,4,6,3 (7,8)

1,3,2 (5,8)

5 Van Gogh Z.S. (1,3)

945 riviä - 47,25 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä