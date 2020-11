Ravivihje: Markku Niemisen talli jatkaa hurjassa syysvireessä

Markku Nieminen marssittaa kovan joukkueen Killerin 75-kohteisiin.

Oriiden ja ruunien finaalissa suosikki on voitosta voittoon kulkenut Skyfall Shine, mutta Markku Niemisen tallin menestys ei ole sen varassa.

”Raskolnikov Frido oli hyvä välierässä. Se tuli oikein ryykäämällä maalisuoraa ja kaikki apuvälineet jäi käyttämättä. Se on aavistuksen hidas alussa, mutta loppua se tulee vahvasti. Se on mahdollinen voittaja. Skyfall Shine on tehnyt hienon syyskauden ja pitänyt ihailtavasti kuntonsa. Hyvillä mielin senkin kanssa tullaan Killerille”, kertoi Nieminen.

Kavioliiga GP:n Vermossa voittanut Don Williams on suosikki myös Killerin 3 100m voltissa. Vastus on totutusti tasokas, mutta kuntonsa löytänyt ori on vaikeasti lyötävissä.

”Pari takamatkaa ja takarivi ei ole koskaan hyvä yhdistelmä. Paalulla on asiallisia hevosia, eikä tehtävä ole helppo. Ori jaksaa kuitenkin tehdä töitä ulkoradoilla, joten ajoissa täytyy tehdä ratkaisuja. Uskon siihen aika paljon”, jatkoi Nieminen.

Tammojen Kasvattajakruunu-finaali on tasokas ja tasainen. Imakeituptothesky ja Moonlight Velvet kuuluvat välierävoittajina ennakkosuosikkeihin.

Tammaderbyn finaalissa on vain yksi suosikki. Tapio Perttusen suojatti Suven Sametti on hallinnut ikäluokkanssa tammalähtöjä. Kenkäpakko ja pieni tauko tuskin estävät menestyskulun jatkumista.

”Aina nämä lähdöt täytyy juosta. Ei voi mitään varmaa koskaan sanoa, mutta tamma on treenannut hyvin ja vastus näyttää sopivalta”, jutteli Perttunen.

Viikon Varma

Toto75-6 10 Suven Sametti. Tamma on varma kilpailija ja kaikilla osa-alueilla kilpasiskojaan edellä. Tauosta huolimatta voittanee.

Viikon Väistö

Toto75-7 3 Koveri. Ori on mahdollinen voittaja, mutta aivan parhaimmillaan se ei ole ollut. Morrison ja Tuviker takaavat sen, että keulassa ei saa hääriä rauhassa.

Viikon Idea

Toto75-5 4 Raskolnikov Frido. Kriteriumin sankari näytti välierässä jäätävän hienolta. Kaikki oljenkorret jäi käyttämättä, joten onnistuneella juoksulla pystyy voittoon.

Toto75-vihje

Lähtö 1: 1,2,5,7 (10,9)

Lähtö 2: 2,11,10,9,8,7,5,4 (2,3)

Lähtö 3: 16 Don Williams (3,4)

Lähtö 4: 3,7,9 (12,11)

Lähtö 5: 2,4,3,9 (1,10)

Lähtö 6: 7 Suven Sametti (9,5)

Lähtö 7: 8,1,9 (3,4)

1152 riviä x 0,05e = 57,60e

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä