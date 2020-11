Ravivihje: Kantaako Elian Web suursuosikin paineet Ruotsin Toto75:ssä?

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Elian Web on koko Toto75-kierroksen luotetuin hevonen 74 prosentin peliosuudellaan.

Katja Melkon valmentama Elian Web on kerännyt huiman 74 prosentin kannatuksen. Se on eittämättä jonkin verran liikaa, mutta siitä huolimatta ruuna toimii vihjesysteemin toisena varmana. Vihjesysteemin toinen varma löytyy toisesta kohteesta.

Päivän varma

Elian Web (T75-6) voitti kerrankin lähtörata-arvonnassa ja tie keulapaikalle näyttää selkeältä. Gävlessä ruuna teki tauolta paluussaan hienon esityksen hallitessaan tapahtumia keulapaikalta. Vaikka lähtö oli helppotasoinen, miellytti hevosen olemus kyseisessä startissa. Ainoa murhe suuren peliosuuden lisäksi on se, että hevonen ilmoitettiin välissä Eskilstunaan, mutta jäi sieltä pois kuumeen takia. Toisaalta Katja Melkon valmennettavat kilpailevat hurjassa vireessä ja on syytä olettaa Elian Webinkin olevan hyvä, vaikka pienen kysymysmerkin tuo poisjäänti aiheuttaakin.

Päivän ideavarma

Alien Hill (T75-2) on näyttänyt kykyjään jopa ikäluokkatammoja vastaan, vaikka hevosella on vasta vajaat 180 000 kruunun ansiot kaviourilta. 11. syyskuuta tamma oli hienon esityksen päätteeksi kolmas Oaks-karsinnassa häviten arvokkaan finaalipaikan niukasti. Sen jälkeen tamma on jatkanut hienoja esityksiään ja vaikka voitot ovat viime starteissa uupuneet, ei hevosen virettä sovi moittia. Voltin kakkosrata sisältää toki kysymysmerkkejä ja laukkariskin, mutta nämäkin seikat huomioon ottaen ainoastaan 12 prosentin verran luotettu kolmevuotias on maukas varmahaku keulapsyykillä.

Päivän ideamerkki

Mellby Jinx (T75-4) joutuu tekemään suurella todennäköisyydellä työnsä raskaimman kautta, mikäli ruuna mielii heikolta kasikaistalta kovatasoisen lähdön voittaa. Sen lisäksi kun ottaa huomioon vielä sen, että ruunalla on olemassa korkea laukkariski, eikä hevonenkaan ollut viimeksi parhaimmillaan, tuntuu suorastaan hullulta nostaa Mellby Jinx päivän ideamerkiksi. Siitäkin huolimatta kaksivuotiaassa on ideaa vasta nelossuosikin asemassa. Toissa kerralla Jägersrossa ruuna oli jättihyvä voittaessaan lähdön tämän kertaisen suosikin Good Vibesin ulkopuolelta. Viimeksi tosiaan hevosella ei ollut paras päivä, mutta toisaalta juoksu meni myös todella raskaaksi. Tällä kertaa 700 000 kruunun ykköspalkinnolla ajettavassa lähdössä nähdään varmasti parempi Mellby Jinx ja kun luokaltaan jopa lähdön paras hevonen on vasta nelossuosikki, nostetaan kaksivuotias päivän ideamerkiksi.

Vihjesysteemi

4,6,10,7 (1,9)

2 Alien Hill (13,9)

1,2,5,7,6,8 (4,9)

1,8,9,2 (5,3)

7,2,4,3,5,6,9,8 (10,1)

2 Elian Web (6,4)

3,9,6 (1,4)

2304 riviä - 115,20 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä