Ravivihje: Toto65-varma Taksvenla vie tammataistoa alusta loppuun

Taksvenla on rivin tukipilari heti ensimmäisessä kohteessa. Arkistokuvassa ohjissa on Hannu Hietanen.

Hannu Torvinen on onnistunut Taksvenlan kanssa täydellisesti. Pari viikkoa sitten Torvinen kaasutti heti auton takaa keulapaikalle, eikä voitto ollut uhattuna missään vaiheessa. Keskiviikon maililla samanlainen juoksun kulku on varsin todennäköinen ja Taksvenla on vahvasti voitossa kiinni.

Ari Moilanen ohjastaa Jokimaalla kuningattaren tittelin saavuttanutta Vieskerin Virvaa, joka ei ole löytänyt menoonsa oikeaa virettä.

”Maili ei ole Virvalle sopiva matka. Yritetään saada tammaan ryhtiä starttien myötä. Keskiviikkona menestys yllättäisi.”

Toisen kohteen avainhahmot ovat Hannu Korpi ja Ian Boko. Kahteen viimeiseen kisaan ruuna on iloitellut keulapaikalla. Kouvolassa veto ei aivan kantanut maaliin saakka, mutta Lahdessa hevonen oli aavistuksen rauhallisempi ja voitti hienolla tyylillä. Vermossa matkana on maili eli keulapaikalta Korven suojatti olisi todella lähellä voittoa.

Ari Moilasella on lähdössä Rhapsody Point, joka palaa jälleen lyhyeltä tauolta.

"Tamma on alisuorittanut pitkään. Ilmeisesti joku syy vaisuuteen on löydetty ja nyt lähdetään kokeilemaan. Se ei ole ollenkaan nolo hevonen tällaiseen lähtöön, jos kaikki on kunnossa”, jatkoi Moilanen.

Kolmannessa kohteessa Moilasen ajokkina on Issakan Valo. Ori ei ole viimeisissään onnistunut, mutta lyötynä ei matkaan lähdetä.

”Alkumatkasta on tullut laukkoja viime kisoissa. Nyt pitkällä matkalla yritetään varmasti päästä matkaan ja ajoissa sitten kohti kärkeä. Ori on kyvykäs ja pystyy nousemaan aivan kärkeen, jos juoksu onnistuu.”

Dark Defender on Moilasen ajokki neljännessä kohteessa. Kivikovassa lähdössä menestys tulisi pienenä yllätyksenä, vaikka pitkä matka sopii hyvin vahvalle ruunalle.

Dickson Shadow yrittää heittää haasteen kierroksen kuumimmalle suosikille Amazing Warriorille viidennessä kohteessa. Huippukuntonsa löytänyt ruuna kiinnostaa varmistusmerkkinä, vaikka ohjastaja uskookin suureen suosikkiin.

”Huonoilta paikoilta ruuna on tehnyt hienot juoksut. Viimeksi oli monta tulppaa edessä, kun lähdettiin kirikaistoille. Ihailtavasti se tsemppasi perille ja voitti helposti. Iikan ajokki voi olla kuitenkin keulasta lyömätön”, jatkoi Moilanen.

Tasokkaassa tammalähdössä juokseva Willow Pride on Moilasen paras voittosauma keskiviikkona.

”Tamma on nyt niin kovassa kunnossa, että Vermossa voisi kokeilla jopa johtavan rinnalta. Viimeksi se meni kuin hölkäten 12,9-tuloksen täydellä matkalla”, ihasteli Moilanen Markku Niemisen tallin tammaa.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 4 Taksvenla (5,7)

Lähtö 2: 2 Ian Boko (1,3)

Lähtö 3: 14,11,1,7,9,12,13 (5,8)

Lähtö 4: 9,12,6,5,2,7 (10,1)

Lähtö 5: 4,7 (5,8)

Lähtö 6: 4,7,10,1 (2,3)

336 riviä x 0,10e = 33,60e

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä