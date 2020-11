Ravivihje: Kolmen varman taktiikalla Toto86-potin metsästykseen

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Mika Forss ohjastaa Timo Nurmoksen tallin Samaritanaa Toto86-pelin neljännessä kohteessa.

Kierroksen suurin suosikki löytyy päätöskohteesta. Kolmevuotiaan Önas Princen komea voittoputki katkesi Kriteriumin finaaliin. Tällä kertaa hevoselle lisätään kengät jalkaan, eikä pitkä starttiväli alla starttaava ori kelpaa varmaksi.

Vihjesysteemi rakennetaan tällä kertaa kolmen varman varaan. Suosikeista ainoastaan Elephant kelpaa varmaksi saakka pahimman vastustajan Timo Lanen jäätyä pois.

Päivän varma

Elephant (T86-5) starttaa matkaan ikävältä lähtöpaikalta, mutta Steen Juul alkaa tuskin peruuttamaan lähtökiihdytyksessä taaksepäin, vaan ajanee hevosellaan eteenpäin. Open Strech -radalla ei ole poissuljettua, vaikka valjakko pääsisi etenemään aina keulapaikalle saakka, mistä ori olisi hankala lyötävä. Tanskalaishevonen vieraili toissa kerralla Ruotsissa voittaen 86-lähdön tuolloin myös keulapaikalta. Hevonen tulee kuitenkin paikasta kuin paikasta ja on perustellusti lähdön selkeä suosikki, varsinkin kun Timo Lane jäi pois.

Päivän ideavarmat

Don Cash (T86-3) koittaa kynsin ja hampain kohti keulapaikkaa. Hevosella on hyvät saumat edetä mailin matkasta huolimatta sinne, varsinkin jos suosikki Echelonille kelpaa viimekertaiseen tyyliin paikka johtavan kannassa. Don Cash juoksee nyt kolmannen starttinsa uudesta tallista Adrian Kolgjinin käsistä. Viimeksi Eskilstunassa hevonen myllytti lopulta kolmannen kautta keulapaikalle, mutta tuolloin päätössatanen oli ymmärrettävästi liikaa. Tällä kertaa tasaisemmalla juoksulla Don Cash voisi vetää maaliin saakka.

Samaritanan (T86-4) kuuluisi olla lähdön suosikki ja kakkossuosikin asemassa tamma on loistava valinta varmaksi saakka. Kahden voiton putken kerännyt tamma on päässyt viimeisissään näyttämään hevosen valtavaa kapasiteettia. Molemmat voittonsa tamma on taistellut johtavan rinnalta. Viimeksi tamma tsemppasi hienosti voittoon pitäen takana tälläkin kertaa mukana olevan Queen Ratzeputzin. Vaikkei Samaritana olekaan uran starteissaan esittänyt räjähtävää lähtönopeutta, voi se kuitenkin pystyä avaamaan nähtyä kovemmin, eikä Samaritanan mahdollisuuksia lopullisena keulahevosena voi täysin sulkea pois.

Vihjesysteemi

1,2,4,3 (8,6)

5,3,7,1,6,9 (10,12)

6 Don Cash (4,7)

3 Samaritana (5,1)

8 Elephant (9,14)

7,3,13,9 (4,8)

8,5,4,6,2,1,11 (3,12)

2,6,11 (5,8)

2016 riviä - 100,80 euroa

