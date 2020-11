Ravivihje: Huipputasoisissa Ruotsin 75-finaaleissa on myös pelillistä ideaa

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Cyber Lane on suosikki johtamaan kultadivisioonafinaalia alusta loppuun.

Kierroksen jokainen kohdelähtö on urheilulliselta tasoltaan huikea ja tämän lisäksi myös pelillistä ideaa riittää useassa kohteessa. Varmavaihtoehtojakin riittää moneen eri makuun. Ravinetin vihjerivi rakennetaan kolmella varmalla.

Päivän varma

Seismic Wave (T75-5) on ansaitusti kierroksen suurin ennakkosuosikki 67 prosentin peliosuudellaan. Huippulupaus on startannut pienen huoltopaussin jälkeen kahdesti voittaen molemmat lähdöt helpoin ottein. Vaikka lähtöpaikka on ikävän ulkona, voi siitä huolimatta nopea avaaja päästä yllättävän hyviinkin asetelmiin, jopa aina keulapaikalle saakka. Keulaan tähtäävät aluksi Dom Perignon ja Dragster, mutta näillä tuskin ajetaan täyttä matkaa keulasta, mikäli Seismic Wave ilmestyy johtavan rinnalle.

Päivän ideavarmat

Cyber Lane (T75-6) on todella todennäköinen keulahevonen, mistä hirmuvireeseen kohonnut ruuna olisi vaikeasti lyötävissä. Toissa kerralla Jägersrossa hevonen otti todella hienon voiton keulapaikalta, eikä sitä edeltäviäkään startteja sovi moittia. Viimeksi Tanskan Charlottenlundissa hevonen kiri lopussa toiseksi. Vaikka lähdössä on monta todella kovavireistä vastustajaa, on Cyber Lane jäänyt aivan liian pienelle huomiolle vain 28 prosentin peliosuudellaan.

Dwayne Zet (T75-7) on jäänyt päätöskohteessa liian vähäiselle huomiolle. Viimeksi Eskilstunan 75-lähdössä ori pommitti kolmannen radan kautta lopulta keulapaikalle saakka, mistä hevonen kesti hienoon voittoon komealla 12,8-tuloksella. Sitä ennen ori oli mukana Breeders Crownin välierässä, missä hevonen ei riittänyt, mutta ravasi siinäkin 12-tuloksen täydellä matkalla. Vaikkei hevonen olekaan auton takaa nopeimpia, on se silti lähdössä se hevonen, millä juoksu onnistuu useissa tapauksissa parhaiten. Dwayne Zetillä on hyvät mahdollisuudet hakea keulapaikka, mikäli Royce Rollsilla ei haluta ajaa keulasta. Ori jaksaa tosin tehdä myös töitä, eikä edes paikka johtavan rinnalla vie sen mahdollisuuksia, vaan se voi olla jopa hyväkin paikka kontrolloida tapahtumia.

Vihjesysteemi

4,2,3,5,6,9 (8,7)

1,4,3,7,5,8,11 (10,12)

4,3,8,1 (7,2)

4,11,6,1,8,10,2,7,9 (3,5)

8 Seismic Wave (2,10)

4 Cyber Lane (9,5)

5 Dwayne Zet (3,9)

1512 riviä - 75,60 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä