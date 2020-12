Ravivihje: Ideavarma keulaan ja kukat -taktiikalla Ruotsin Toto86:ssa

Ville Toivonen

Jorma Kontio ohjastaa Timo Nurmoksen tallin Win B.Hilliä toisessa Toto86-kohteessa.

Tällä kertaa vihjesysteemi rakennetaan kolmen varman varaan. Kierroksen kantavin idea, seitsemännen kohteen Doctor Doxey Zenz toimii vihjesysteemin tukipilarina. Sen sijaan kierroksen pankki Ies Juvel varmistetaan runsaalla rastituksella.

Päivän varmat

Win B.Hill (T86-2) on sinällään rohkea varma, sillä hevosen edellinen starttimerkintä on viime vuoden syksyltä. Niin kovasta hevosesta on kuitenkin kyse, että riskit huomioiden, toimii ori vihjesysteemin tukipilarina. Kaksivuotiaana jo 12,8-tuloksen USA:ssa ravannut lupaus ostettiin yksivuotiaana huutokaupasta aikanaan kovalla 70 000 dollarin hinnalla kovien odotusten saattelemana. Lopulta Ruotsiin tuodusta hevosesta odotti myös Win B.Hillin omistaja-valmentaja Timo Nurmos jopa Elitloppet-tasolle yltävää oria, mutta vaikeudet astuivat mukaan kuvioihin. Vasta urallaan viidesti kilpaillut ori palasi kilparadoille marraskuussa koelähdön kautta, missä hevonen tuli päätöslenkin 14-vauhtia. Volttilähtö ei aiheuta harmaita hiuksia, vaikka Rommen tasoitusajossa hevonen laukkasikin lähtöön. Tuolloin vitosrata oli haastava isolle hevoselle, mutta voltin ykkönen on varmempi paikka päästä matkaan.

Jacoby Keeper (T86-3) ei ole lähdön varmin suorittaja, mutta on vastaavasti lähdön ilman muuta kyvykkäin menijä. Viimeksi Rommessa hevonen hävisi ainoastaan tallikaveri Chablis Ribille, jollaista menijää ei ole tällä kertaa vastassa. Sitä ennenkin hevonen kiri nappireissun päätteeksi hyvin perille. Vaikkei hevonen avaa kovaa matkaan, voi se päästä hakemaan alkumatkasta keulapaikan, jonka jälkeen hevonen olisi vaikeasti lyötävissä.

Päivän ideavarma

Doctor Doxey Zenz (T86-7) on täysin käsittämättömästi vasta kolmossuosikki. Viimeksi hevosen veto ei kantanut perille saakka, mutta ori oli tuolloin turhan aktiivinen keulapaikalla pitkällä matkalla. Tällä kertaa matkana on 1640 metriä ja luodinnopealla avaajalla on loistava sauma torjua ulkopuolelta kiihdyttävät hevoset ja edetä keulapaikalle. Parhaana päivänään ori on lyönyt keulasta todella koviakin hevosia, eikä tämän kertainen vastus pelota liikaa, vaikkakin hyviä hevosia onkin viivalla Heading Referencen ja Remarkable Feetin johdolla.

Vihjesysteemi

1,9,3,7,6,8,10 (11,4)

2 Win B.Hill (5,1)

2 Jacoby Keeper (12,11)

12,2,5,4,6 (1,8)

1,9,12,3,10,5,13,2,4 (15,14)

4,6 (10,9)

2 Doctor Doxey Zenz (9,3)

8,11 (2,7)

1260 riviä - 63 euroa

Voit kopioida vihjesyteemin Veikkauksen palveluun tästä