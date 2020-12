Ravivihje: Kierroksen suurin suosikki varmistetaan Ruotsin Toto75-pelissä

Anu Leppänen

Peter Untersteiner ohjastaa poikansa Johanin valmentamaa Behind Barsia neljännessä Toto75-kohteessa.

Tällä kertaa vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan. Näistä kumpikaan ei kuitenkaan ole kierroksen suurin ennakkosuosikki Very Kronos, joka starttaa viidennessä kohteessa jättisuosikkina 69 prosentin pelikannatuksella. Sen sijaan toinen suuri suosikki Behind Bars kelpaa varmaksi.

Päivän varma

Behind Bars (T75-4) aloitti uransa Victor Lyckin käsistä todella lupaavasti voittaen kolmevuotiskautensa kaksi starttia todella lupaavin ottein. Sen jälkeen hevonen myytiin ja se vaihtoi tallia Johan Untersteinerille, mutta ruunan paluussa kilparadoille kesti melkein vuoden päivät. Lokakuussa ruuna teki paluun tauolta, ja sen jälkeen hevonen on startannut neljä kertaa voittaen niistä kolmesti. Behind Bars koki ainoan tappion juurikin viime startissa, muttei missään tapauksessa heikkouttaan, tuolloinkin tuloksena oli kakkosija vain niukasti Magnificent Toomalle häviten. Nopea avaaja tähtää keulapaikalle, mistä sillä olisi hyvä sauma johtaa alusta loppuun.

Päivän ideavarma

Digital Races (T75-3) erottuu lähdössä edukseen ja vain niukkana suosikkina se on loistava valinta kierroksen ideavarmaksi. Ori kiihtyy auton takaa hyvin matkaan ja tähtäilee kohti keulapaikkaa. Toissa kerralla Jägersrossa hevonen jäi johtavan kantaan kaikki tallella pussiin. Sitä edellisen lähdön ori hoiteli keulapaikalta. Viimeksi hevosella oli laukkapäivä, mutta se ei ole tyypillistä Digital Racesille, eikä siitä kannata olla vielä suuremmin huolissaan.

Päivän ideamerkit

African Bi ja Global Benchmark (T75-2) maistuvat kovasti hyviltä lähtöpaikoiltaan maltillisilla peliosuuksilla. African Bi on kapasiteettinsa puolesta täysin riittävä hevonen tähänkin lähtöön. Edellisessä Ruotsin startissaan Jägersrossa tamma taisteli hienosti kolmanneksi. Sisältä asiallisesti kiihdyttävä hevonen saanee väkisinkin mukavan reissun Åbyn Open Stretch -radalla. Global Benchmark vakuutti toissa kerralla voittaessaan keulapaikalta. Viimeksi Oaksin revanssilähdössä tamma teki taustalta hyvän esityksen ja ajautui lopussa vielä pussiinkin. Hyvä avaaja saanee hyvät asemat ja on vaarallinen.

Vihjesysteemi

2,4,10,9,1,3 (7,11)

1,3 (7,6)

5 Digital Races (9,10)

3 Behind Bars (11,5)

10,1,2,3,4 (9,11)

1,9,2,3,5,4 (7,6)

2,4,1,5,12,9 (3,11)

2160 riviä - 108 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä