Ravivihje: Deangelo ja Vennelmon Varma luottohevosina

Elina Paavola

Antti Teivainen ohjastaa illalla 65-varma Deangeloa. Teräsmiesliigassa hänen ajamansa Com Tuff lukeutuu kohteensa suosikkeihin.

Vermon avauskohde vaikuttaa selväpiirteiseltä. Antti Teivainen karauttanee keulapaikalle Deangelon kanssa, eikä se luovu paikastaan missään vaiheessa. Marraskuun puolivälissä Lightningsky oli etevämpi, mutta se pääsi silloin hallitsemaan juoksua keulapaikalle. Nyt asetelmat ovat Teivaisen ajokin puolella, joten siitä saadaan 65-peliin ensimmäinen tukipilari.

Toinen ankkuri löytyy heti kakkoskohteesta. Vennelmon Varma on kohonnut hurjaan vireeseen ja jahtaa keskiviikkona jo kauden viidettä täysosumaa. Perjantaina tamma kilpaili Kouvolassa perinteisessä Valkeala-ajossa, jossa se oli kunniakas kolmas. Edelle jäivät kuninkuuskilpaankin osallistunut Rokin Maxi ja Kavioliigaa johtava Pyörylän Paroni. Vastus on Vermossa sopiva ja Tapio Kukkosen valmennettavalla on hyvä mahdollisuus palata kultakantaan.

Kolmas kohde on lahjakkaiden nousukkaiden kohtaaminen. Metsärinteen Rambo, Rysky, Viisori ja Vonkari ovat kaikki hevosia, jotka nousevat nopeasti sarjoissaan. Metsärinteen Rambo voitti Kouvolassa oikein hienolla tyylillä keulasta, eikä sen ole tarvinnut vielä näyttää koko kapasiteettiaan.

Rysky voitti Joensuussa helposti ja lopetti alun haparointinsa jälkeen toisen kierroksen alle 27-vauhtia. Vonkari kokee mielenkiintoisen ohjastajan vaihdoksen, kun Santtu Raitala hyppää vauhdikkaan oriin rattaille. Viisori on Kriterium-finalisti, joka on kilpaillut koko kauden ikäluokkansa parhaita vastaan.

Teräsmiesliigassa löytyy huippukuntoisia hevosia kaikilta paaluilta. Perusmatkan paras ennakkoon on Mr Big Money, joka teki Seinäjoella väkivahvan suorituksen johtavan rinnalta. Yhden takamatkan mielenkiintoisin nimi on Wild Action, joka kilpailee paljon riviään kovemmassa kunnossa. Pitkän takamatkan kolmikko Twinquit, Tzubodai ja Com Tuff ovat kaikki huippukunnossa, eikä niiden voitto saa yllättää.

Viidennessä kohteessa Willow Pride ja Justice Ås iskevät yhteen taatusti jo lähtökiihdytyksessä. Markku Niemisen valmennettava olisi keulapaikalta vaikeasti voitettavissa. Justice Ås sen sijaan ei ole ollut aivan parhaimmillaan viime kilpailuissa, mutta luokka riittää voittoon saakka. Thai Profit ei saanut Seinäjoella mahdollisuutta ja voimia jäi reilusti käyttämättä.

Päätöskohde on tasainen ja tasokas. Kolmikko Nashville Nancy, The Breeze ja Runaway Nina erottuu hieman muista. Hannu Torvisella on parhaan lähtöpaikan turvin mahdollisuus hallita lähtöä alusta loppuun. Maininnan arvoinen on viimeksi voimissaan pussiin juuttunut Proud Ms Cantab, joka saanee helpon juoksun johtavan takana.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 1 Deangelo (2,9)

Lähtö 2: 9 Vennelmon Varma (3,5)

Lähtö 3: 3,8,4,5 (7,6)

Lähtö 4: 2,9,12,4,15,14,1,13 (5, 10)

Lähtö 5: 1,7,3 (9,6)

Lähtö 6: 2,9,11,1 (5,6)

384 riviä x 0,10e = 38,40e

