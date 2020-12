Ravivihje: Kierroksen pankki ei kelpaa varmaksi Toto86-pelissä

Elina Paavola

Jorma Kontiolla riittää kyvykkäitä ajokkeja illan kierroksella. Vihjerivin varmana niistä on Marion Fouty Bon.

Kierroksen suurin suosikki on suomalaistaustainen Chicharita, joka starttaa illan toisessa Toto86-kohteessa. Nelivuotiaalla lupauksella on hyvä sauma kaartaa startin jälkeen voittajakehään, mutta yli 70 prosentin pelikannatus pakottaa kokeilemaan maistuvampia varmoja illan vihjesysteemissä.

Vihjesysteemi tehdään kahdella varmalla, suureen ennakkosuosikkiin Marion Fouty Boniin ja ideavarmaan Romeroon luottaen.

Päivän varma

Marion Fouty Bon (T86-4) on kilpaillut urallaan vasta neljästi, mutta on esiintynyt kaikissa starteissaan edukseen, vaikka hevonen kokikin tappion toissa kerralla. Silloin tamma taittoi matkaa johtavan rinnalla kulkien päätöslenkin 12,3-vauhdilla. Esitystä ei sovi millään tapaa moittia.

Nopea tamma pystynee puolustamaan sisäradalta keulapaikan, eikä ravivarman hevosen laukallakaan ole tarvetta spekuloida. Ainoastaan 54 prosenttia luotettuna hevonen on hyvä tukipilari illan vihjesysteemiin.

Päivän ideavarma

Romero (T86-7) on luokaltaan lähdön eliittiä ja kun hevosen kyvyistä on tuore näyttö viime startista Kalmarista, ei ole mitään syytä lähteä varmistamaan ruunaa ainoastaan 16 prosenttia pelattuna. Romero lähtee halutessaan auton takaa reippaasti matkaan, ja kun eturivissä ei ole kovinkaan nopeita avaajia, on tie keulapaikalle mutkaton.

Juostava matka 2 640 metriä, eikä kuun alussa voimaan astunut kenkäpakkokaan tuota ongelmia, vaan enemmänkin päinvastoin. Ainoa riski piilee alkumetreillä, sillä hevosella on olemassa jonkinlainen laukkariski. Tämä riskikin huomioiden, on Romero koko Toto86-kierroksen paras peli-idea.

Päivän pottimerkit

Mahdollisia rivin arvon nostajia ovat avauskohteen Rossi Garline ja Vogue Face, toisen kohteen Joy Frances Boko, viidennen kohteen Gangnam Style K ja kuudennen kohteen I’m a Believer.

Vihjesysteemi

8,7,1,2,6 (5,3)

12,7,9,10 (13,8)

7,2 (9,10)

1 Marion Fouty Bon (3,2)

4,8,3,9 (6,10)

6,10,4,3,9,11 (8,1)

5 Romero (2,11)

2,7,5,12,6 (1,11)

4800 riviä - 144 euroa

