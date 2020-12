Ravivihje: Ruotsin Toto75-kierros tarjoaa haasteita yllin kyllin

Kuva: Anu Leppänen

Jorma Kontio ohjastaa tällä hetkellä hurjassa vireessä. Jatkuuko voittotehtailu Antonio Trotin kanssa Bergsåkerissa?

Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan. Kierroksen suurin suosikki on neljännen kohteen Trumpie, joka ei kuitenkaan kelpaa varmaksi saakka. Myös toinen suuri suosikki Åsrud Vilja varmistetaan.

Päivän varma

Antonio Trot (T75-6) kilpailee rautaisessa kunnossa, siitä on tuoreena osoituksena hurja kiri takajoukoista kivenkovassa kultadivisioonafinaalissa. Ruuna kellotti täydellä matkalla hurjan 11,2-tuloksen. Juostava 2640 metrin matka ei tuota ongelmia eikä kenkäpakostakaan ole suurempaa haittaa. Vaikka lähdössä on hyviä hevosia Coin Perdun johdolla, ei lähtö ole tasoltaan kovin mahdollisin kultadivisioona ja Antonio Trot nauttinee kunnioitusta. Ruuna on haastavan T75-kierroksen turvallisin tukipilari.

Päivän ideavarma

Gooner (T75-5) kiihtyy auton takaa asiallisesti matkaan ja pääsee suurella todennäköisyydellä vetämään joukkoa 3140 metrin juostavalla matkalla. Viimeksi Eskilstunassa ruuna avasi sisältä hyvin ja pystyi puolustamaan johtopaikan. Sen jälkeen Daniel Wäjersten kuitenkin luovutti vetotyöt Global Agreementille 500 metriä ajettuna ja Gooner jatkoi matkaa johtavan takana. Siitä hevonen tsemppasi toiseksi ravaten kovan 12,8-tuloksen. Sitä ennen hevonen osallistui kovatasoiseen Breeders Crownin välierään, missä hevosen juoksu meni alkumatkasta pieleen ja ruuna peruutti joukon taustalle. Sieltä Gooner tyytyi vain seurailemaan, mutta meni siitäkin huolimatta kovan 12,1-tuloksen täydellä matkalla. Harvakseltaan starttaillut neljävuotias palailee radoille taas reippaan kuukauden paussilta, mutta on suorittanut aiemminkin hyvin hieman pidemmällä starttivälillä, joten siitä ei kannata olla suuremmin huolissaan.

Päivän ideamerkki

Algot Zonett (T75-7) kiehtoo päätöskohteessa, vaikka juostava matka saisikin ehkä olla ruunalle hieman pidempi. Hevonen kilpailee tällä hetkellä kuitenkin niin kovassa vireessä, että se pystyy voittamaan tämänkin lähdön monenlaisella juoksunkululla. Algot Zonett on luotettu kirjoitushetkellä vasta nelossuosikiksi, mikä on ilman muuta väärin. Viimeksi Solvallassa ruunalla meni heikolta lähtöpaikalta asiat hankalaksi, kun sillä jouduttiin pakittamaan kauas takajoukkoihin lopulta seitsemänteen ulos. Sieltä ruuna kehitti komean kirin ehtien lopussa kolmanneksi, ja vaikka hevonen saikin kirissä vetoapua, esitys oli silti loistava. Ruunassa on 14 prosentin peliosuudella ideaa ja se toimiikin kierroksen ideamerkkinä.

Vihjesysteemi

2,6,5,12,1,10,3 (8,11)

15,14,13,9 (3,1)

3,14,8,13,12,10 (11,9)

1,5,7,8,10,4 (12,3)

5 Gooner (2,9)

6 Antonio Trot (2,7)

5,1,2 (4,7)

3024 riviä - 151,20 euroa

