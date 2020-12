Elian Web varmentaa ja Janis Joplin Boko maustaa T86-jackpotin kotiin

Myöhäsillan Ruotsin ravikattauksessa lymyää iso potti. T86-jackpot on tänään liki 800000 euroa ekstrarahaa täysosumille, ja mikä parasta avaimet ovat suomalaisten kilpailijoiden käsissä.

Terhi Piispa-Helisten

Hannu Korven vauhtitamma Janis Joplin Boko on illan T86-jackpotkierroksen ideamerkkien aatelia.

Viime keskiviikkona jäätiin kuusi oikein -voittoluokassa ilman voitto-osuutta, ja nuo rahat 796534 euroa siirtyivät tämän illan kahdeksan oikein -tuloksille. Tänäänkin rivi näyttää olevan melko helposti ratkaistavissa, ja vaara pyörii, ettei alimmalle voittoluokalle tulisi arvoa tälläkään kertaa. Toki kahdeksan lähdön peli on huima haaste, ja mahdollisuudet ovat monet.

PÄIVÄN PANKIT

Billi Time (T86-1) on juuri niin vahva, kuin tulosrivi näyttää - ja vahvempikin. Se olisi Odensen rataennätyshevonen ajallaan 11,7 kesältä, ellei dopingnäytteessä olisi näkynyt jäämiä kofeiinista. Rehufirma otti tutkimuksissa virheen piikkiinsä, mutta rataennätys ja 10000 Tanskan kruunua katosivat ruunan lukemista. Näin viidessä viimeisessä startissa on "oikeasti" neljä tikkua, vaikka vain kolme näkyy. Flemming Jensenin tallin seitsemänvuotias voittokone (19 voittoa 32 startissa) on sarjoihinsa väsymättömimmästä päästä. Voitot eivät ole tulleet tulleet helpoimmilla reissuilla, ja viimeksi volttiaika 13,4 tuli Ålborgista kiertämisen lisäksi sadekelillä.

Sokerina pohjalla Elian Web (T86-8) palannee illan päätteeksi voittokantaan. Ruuna oli kipeä viime startissaan - kakkossijasta huolimatta. Tänään se palaa tasolleen ja vastus vaikutta ylipäästävältä, kun Disco Volanten viime startin esitys oli suorastaan kehno. Jostain syystä jälkimmäinen on siitä huolimatta suosikki.

Pääset tästä Janne Sorosen kommenteihin mm. Elian Webin vireestä.

POTINTEKIJÄT

Janis Joplin Boko (T86-4) kohtaa jättisuosikin Global Appearancen, joka onkin liki, mutta ensin mainittua Hannu Korven ajokkia ei kannata nyt unohtaa peleistä. Korven hevoset ovat iskuss, ja tammakin voitti viime juoksunsa Teivossa vankasti johtavan rinnalta hyvällä tuloksella johtavan rinnalta. Se voi päästä nyt keulaan ja on aliarvostettu pelissä kovasta suosikista huolimatta.

Solvallan avoimessa tammalähdössä (T86-6) jokseenkin kaikki ovat jatkuvasti kilpailleet ilman kenkiä, joten kenkäpakko tuo erityistä arvoituksellisuutta. Siksi Petri Salmelan valmentama Lady Zappa ja pari muutakin vähemmän pelattua tuntuvat kiinnostavilta pienessä lähdössä. Lady jäi viimeksi kengät jalassa pussiin ja myös Anita Roc sekä Ti Punch Broline tuntuvat tässä aliarvostetuilta.

Vihjesysteemi T86-jackpotiin Åbyyn ja Solvallaan 16.12., peli sulkeutuu 21.30.

10 Billi Time (1,11)

5, 6, 4, 3 (7,1)

1, 8 (9,3)

11, 3 (2,7)

10, 11, 8, 5, 2, 1 (9,6)

7, 3, 6, 2, 1, 5, 4 (7,3)

9, 8, 3, 10 (1,11)

11 Elian Web (5,7)

2688 riviä x 0,03 = 80,64 euroa.

Linkki pelaamaan vihje Veikkauksen sivulla (voit myös muutella sitä).