Ravivihje: Kiri-ihme Tanpopo vihjerivin vartijana

Vihjerivin varman Tanpopon rattailla on yleensä nähty kuvan Tommi Kylliäinen. Äimärautiolla kyytiin hyppää Antti Teivainen.

Oulun Toto75-kierros on selväpiirteinen. Päätöskohteen Tanpopo on selkeä varmavalinta, mutta myös Callela Lincolnissa ja I.P. Vaparissa on varmapotentiaalia.

Tanpopo on elementissään selkäreissulla, joten takarivi ei haittaa rivin pankkia. Maanantaina johtavan kupeelta kivikovassa lähdössä mahtavasti kakkoseksi kamppaillut Callela Lincoln voittanee voltin vitosradan ravilla klaaratessaan. I.P. Vapari on varmistunut, ja pitkä matka on muskelioriille mannaa.

Idea-ankkuria etsivät pysähtyvät miettimään toisen osalähdön Jasmine Zonin kohdalla. Tamman talvikauden avaus meni juoksunkulun suhteen pipariksi.

”Jasmine Zonissa oli mahdottomasti virtaa, enkä saanut alussa laskettua tammaa toiselle radalle. Jäätiin sitten ulos roikkumaan ja jatkossa peruuteltiin hännille. Sieltä Jasmine Zon kiri ihan mukavasti”, valaisee hevosen omistaja-valmentaja-ohjastaja Tuomo Määttänen.

Hän arvelee, että välistartti poisti paineita ja teki tammalle hyvää.

Oulussa ravataan jääpolanneradalla. Määttänen kertoo sen sopivan Jasmine Zonille.

”Uskon, että tamman kunto on syksyn voittokisojen tasolla. Lähtörata on otollinen. Koetetaan kovaa matkaan ja katsotaan, miten käy. Jasmine Zonilla voi ajaa keulasta tai selästä. Tamma pystyy olemaan kärkipäässä”, näkee Määttänen.

Lauantain päälähtö on 12 000 euron ensipalkinnon tarjoava Ponsse Cup -finaali. Viivalla on yllättäen vain yhdeksän osallistujaa. Ennakkopaineet kasataan kaksikon Rallston – Heat of Dynamite päälle. Yllättäjän viitta puetaan kehityskelpoisen Starlight S.W:n ylle.

Kylmäveristen Kavioliigassa norjalaisjuurinen monté-kunkku Sjö Kongen mittaa muiden tason kärrylähdössä. Suomenhevosten kunniaa puolustavat etenkin rähinäkuntoinen taistelija Rokin Maxi, Ice King Koskelan Akseli ja avoimella tasolla kiitettävästi debytoinut voittokone Koveri.

Viikon väistö

Toto75, lähtö 5: Viimeksi pelillisenä näkemyksenä Heat King -lähdön nimiinsä vienyt Regent Zet kohtaa nyt tiukemman vastuksen, ja voiton uusiminen yllättäisi.

Viikon varma

Toto75, lähtö 7: SM-kolmonen Tanpopo on verraton kirihevonen. Vastus on Oulussa perin passelia tasoa, ja vuoden kahdeksas täysosuma häämöttää.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 6: Starlight S.W. on sen verran sähäkkä varsa, että suosikkipari Rallston – Heat of Dynamite saa olla sen kanssa varuillaan.

Toto75-vihje

Lähtö 1: 1,5,3,4,7 (2)

Lähtö 2: 3, 4, 10, 9, 11, 2, 8, 7(6,1)

Lähtö 3: 5, 15 (1, 4)

Lähtö 4: 3, 1 (6, 11)

Lähtö 5: 6, 3, 12 (2, 11)

Lähtö 6: 7, 8, 4 (1, 6)

Lähtö 7: 10 Tanpopo (9, 1)

1 440 riviä x 0,05 euroa = 72 euroa

