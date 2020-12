Ravivihje: Amazing Warrior taistelee jälleen voitosta

Suomenhevostammojen lähdössä on odotettavissa hurja ottelu.

Terhi Piispa-Helisten

Iikka Nurmonen ja Amazing Warrior ovat tottuneet menestymään. Tuleeko Vermosta vuoden kymmenes täysosuma?

Kierroksen ainoa kivijalka on viidennen kohteen Amazing Warrior, joka jahtaa Vermosta jo kauden kymmenettä täysosumansa. Iikka Nurmosen valmennettava on monipuolinen ja äärimmäisen lahjakas hevonen. Sille käy kaikki juoksupaikat, se lähtee lujaa ja ennen kaikkea se haluaa voittaa.

Tauot eivät ole menoa haitanneet, vaan ruuna on palannut aina tosi toimiin hienossa kunnossa. Vaikka keskiviikkona vastusta ei sovi väheksyä, pystyy Amazing Warrior voittamaan vaikka johtavan rinnalta.

Avauskohteen mielenkiintoisin nimi on Full Picture. Kasvattajakruunu-finaalissa se haparoi ennen lähtölinjaa, mutta kulki loppumatkan vauhdikkaasti ja ennätti kivikovassa seurassa viidenneksi. Viimeiset kaksi kierrosta se kulki selvästi alle 14-vauhtia. Pekka Korven suojatti on hidas alussa, joten vaarana on ikävältä paikalta jäädä tukaliin asemiin. Kunto edellyttäisi voittoa, mutta kovakuntoiset haastajat Street Dance ja Freddy K. mahdutetaan mukaan systeemiin.

Larvan Urho laukkasi viimeksi heti alussa ja hylättiin. Taustalla se kulki lujaa ja hyvällä tyylillä. Henri Bollströmin ajokki lähtee nykyisin voltista suhteellisen hyvin, joten se osallistunee voittomatsiin. Iikka Nurmosen ohjastama Pipareemo on saanut pari starttia kroppaansa pitkän tauon jälkeen ja sen voi odottaa petraavan otteitaan. Luokka riittää vaikka voittoon saakka.

Rallin Muisto paikkasi viimeksi laukkansa mallikkaasti ja nousi lopussa toiseksi. Pitkä matka suosii ja Antti Teivaisen voimanpesä jyrää lopussa korkealle. Paljon peliä keräävä Kukkarosuon Veera on lahjakas menijä, mutta ravi ei ole sujunut parhaalla mahdollisella tavalla viime kilpailuissa. Sen pitää parantaa, mikäli mielii takaisin kultakantaan.

Neljäs kohde on tasainen tammojen tasoitusajo. Vennelmon Varma lähtee 40m paalun Vuaran Suvettaren takaa, mutta se ei välttämättä ole este voitolle. Huippukunnossa oleva tamma jaksaa kiertää. Teemu Okkolinin Vuaran Suvetar palaa paussilta pienenä arvoituksena, mutta saattaa hyvinkin johtaa kisaa lähdöstä maaliin. Kuntonsa löytänyt Mattilan Miina, hienon juoksun Jokimaalla tehnyt Ciiran Tähti ja Iikka Nurmosen rattailleen saava Hulluduunari mahtuvat myös systeemiin.

Päätöskohteen suosikit lähtevät huippupaikoilta, Callela Kickoff radalta yksi ja Callela Socrates radalta kaksi. Molemmat ovat huippuvireessä ja taistelevat voitosta. Vauhtikestävä Extrem Brodde pitänee huolen siitä, että kukaan ei saa voittoa ilmaiseksi. Viimeksi tasokkaassa lähdössä pussiin juuttunut Amazing Tycoon saattaa jäädä aliarvostetuksi.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 7,5,3 (4,2)

Lähtö 2: 1,2,7 (3,10)

Lähtö 3: 5,9,1 (4,3)

Lähtö 4: 7,1,5,3,12 (11,4)

Lähtö 5: 6 Amazing Warrior (3,4)

Lähtö 6: 1,2,7,9 (5,10)

540 riviä x 0,10e = 54,00 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä