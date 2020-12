Ravivihje: Very Kronos jatkaa voittojen tiellä Solvallassa

Kuva: Antti Savolainen

Erik Adielsson nähdään tuttuun tyyliin kierroksen pankin Very Kronoksen rattailla.

Toto75-pelissä helpotusta tarjoaa kolmannen kohteen suosikki Very Kronos, jolla on loistava sauma jatkaa voittokulkuaan kultadivisioonan finaalissa.

Päivän varmat

Very Kronos (T75-3) lähtee ladatessaan reippaasti matkaan ja vaikka ulkoa kovaa painetta alussa tuleekin Disco Volanten johdolla, on Very Kronoksella loistava sauma keulapaikalle joko puolustamalla tai hakemalla se. Ori on ollut mykistävän upea viime starteissaan. Toissa kerralla Solvallassa hevonen meni täyden matkan aikaan 10,9 ja vieläpä johtavan rinnalta. Myös viimeksi Åbyssä Very Kronos kiersi johtavan rinnalle, mistä hevonen nitisti keulassa juosseen Disco Volanten. Ori tulee paikasta kuin paikasta ja on rutiinin myötä varmistunutkin nuoruusvuosista.

Trumpie (T75-2) ei ole luokaltaan vastaavaa tasoa kuin vihjesysteemin toinen varma, mutta on silti hyvin luotettava ja monipuolinen menijä, joka pystyy tulemaan monenlaisella juoksunkululla. Trumpie on myös nopea avaaja, jolla on erittäin hyvät mahdollisuudet koko matkan johtoon. Viimeksi Bergsåkerissa ruuna johti lähtöä alusta loppuun. Sitä edellisessä startissa ruuna oli keulasta kakkonen hyvän esityksen päätteeksi. Hevonen joutui ensin pommittamaan takarivin lähtöpaikaltaan kolmannen radan kautta keulaan ja saamaan sen jälkeen väliprässejä matkalla, mikä oli lopulta hieman liikaa 2640 metrillä. Trumpie hävisi vain kovalle Jacoby Keeperille. Lauantainen lähtö ei ole tällä kertaa kaikista kovin mahdollinen Klass II -finaali, vaikka voittajaa odottaa kova 220 000 kruunun ykköspalkinto.

Päivän ideamerkki

Sweetman (T75-5) on tehnyt hyviä esityksiä startti toisensa jälkeen ja on osoittanut kahdessa viime startissa suoriutuvansa myös kengät jalassa. Nopea avaaja tähdännee suosikki Astronascente Zacin kantaan, mistä ruuna on valmis järjestämään yllätyksen. Toissa kerralla Åbyssä ruuna teki hyvän esityksen takajoukoista tullen aivan Astronascente Zacin kannassa maaliin. Viimeksi Halmstadissa ruuna taisteli sitkeästi johtavan rinnalla häviten juurikin vain Astronascente Zacille.

Vihjesysteemi

6,10,13 (1,9)

2 Trumpie (5,3)

1 Very Kronos (3,12)

2,12,5,8,4,1 (11,3)

1,4 (2,5)

5,4,1,2,3,11 (10,7)

10,2,1,3,9,6,8,5 (4,7)

1720 riviä - 86,40 euroa

Voit kopioida vihjesyteemin Veikkauksen palveluun tästä