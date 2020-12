Miljoonapotti Norjan 75:stä?

Ville Toivonen

Norjan 24-vuotias ohjastajalupaus Magnus Teien Gundersen nähdään T75-kierroksen pankin Torbenin rattailla illalla.

Oslon raviratahan on nimeltään Bjerke. Olosuhteet ovat yleensä kunnossa kyseisellä radalla, vaikka nyt esimerkiksi on luvattu sadetta melkein koko päiväksi. Sadepäivinä kavioura Bjerkessä on usein mieluummin kova kuin upottava. Pelaaminen loppuu T75-pelissä arkisin kello 20.30 Suomen aikaa.

PÄIVÄN PANKKI

Torben (T75-4) on iso kyky, ja voitokas ori on palannut reilun vuoden paussilta ryminäll - kahdella vakuuttavalla voitolla. Vireen voisi uskoa olevan starttien myötä vain nosteessa, ja hyvin moni asia puhuu nuoren ja taitavan Magnus Teien Gundersenin ajokin puolesta. Kasirata auton takanakin on muuttunut kahden poisjäännin myötä kuutoseksi. Pankki tulee tarpeeseen, sillä muita tukipilareita kierrokselle on vaikea löytää.

TÄRPIT

Avauskohteessa Sophies Case tuntuu takarivistä ylipelatulta (alustavasti yli 60%), kun se viimeksi antoi ehkä hieman helpohkosti periksi voittotaistossa. Eturibin paras Independent Baby ja vahvat lopetukset huonoilta paikoilta viimeisissään tehnyt Indiana Fortuna tuntuvat maistuvilta.

Jet Voice (T75-3) on luotettava työmyyrä, todistetusti varmassa vireessä, ja sen kuski Lars Anvar Kolle on luvannut ladata täysiä saadakseen hyvällä avaajalla keulan. Osuus 19% tuntuu kohtuulliselta, ja oriissa voisi olla ideavarmankin ainesta.

High Into The Skyn (T75-4) lähtöpaikka muuttui sisäradaksi, mikä voi olla riski kiihdytyksessä, ja ulompaa starttaavat paljon vähemmän pelatut kovavireiset Dream Builder ja Jackson Avery maistuvat enemmän.

Päätöskohteessa se kaksikosta Tayno Destrier-Rossini Diamant, joka saa keulan, on liki. Jos syntyy kiistaa ja ylivauhtia, kannattaa huomioda vahva lopuntulija Orlando G.M. takarivistä.

Vihjerivi:

10, 4, 9 (8,2)

2, 4, 11, 7 (8,6)

4, 6 (1,8)

8 Torben (1,6)

5, 6, 13 (7,11)

5, 3, 6, 9 (2,4)

6, 5, 10 (3,1)

864 riviä - 43,20 euro.

