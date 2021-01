Ravivihje: Kalmarin Toto75-kierros tarjoaa haasteita

Anu Leppänen

Johan Untersteiner ohjastaa ja valmentaa kierroksen suurinta suosikkia Demon Imaa. Kuva: Miika Lähdeniemi

Kierros vaikuttaa etukäteen todella maukkaalta ja haasteitakin riittää, vaikka kierroksen suurin suosikki Demon Ima tuo helpotusta neljännessä kohteessa. Viisivuotiaaksi kääntynyt ruuna toimii tällä kertaa vihjesysteemin ainoana varmana. Vaikka hevonen on alustavasti hieman liikaa luotettu 75-pelissä, on se silti usein osuvana varmana valinta rivin tukipilariksi.

Päivän varma

Demon Ima (T75-4) on tehnyt taukonsa jälkeen kaksi niin vakuuttavaa esitystä, että ruuna on suosikki voittamaan lähdön miltä tahansa juoksupaikalta. Åbyn tauolta paluussa hevonen hallitsi tapahtumia keulapaikalta. Viimeksi Jägersrossa ruuna kiersi johtavan rinnalle, mistä hevonen runttasi todella hienoon voittoon aivan ajamatta kovalla 13,9-tuloksella. Demon Ima starttaa asiallisesti matkaan, mutta aivan ensimmäisillä metreillä keulaan ei ole asiaa. Tästäkin huolimatta hevosella on hyvät saumat päästä hakemaan keulat, ellei Claw juokse keulassa.

Päivän ideamerkit

Jaxon V.S. (T75-1) on jäänyt ihmeellisen vähälle huomiolle ja ruuna toimiikin kierroksen ideamerkkinä. Viimeksi tauolta palannut ruuna juoksi seitsemännessä ulkona Bravo Santanan ravatessa keulassa. Takajoukoista vihaisen kirin 11-vauhtisella viimeisellä 800 metrillä esittänyt Jaxon V.S. ehti lopussa lähelle kärkikaksikkoa, tälläkin kertaa mukana olevia Bravo Santanaa ja Cruisea. Ennen taukoansa hevonen oli jättihyvä johtavan rinnalta kivikovassa lähdössä Eskilstunassa, joten paikka johtavan rinnallakaan ei poissulje hevosen menestymismahdollisuuksia.

Inertial (T75-7) on ensimmäisillä askelillaan niin luodinnopea, että se on lähtöradasta kuusi huolimatta todennäköisin keulahevonen. Pitkään hyvässä vireessä kilpaillut ruuna voitti muun muassa kovalla 12,9-tuloksella Charlottenlundissa marraskuussa ja on jatkanut sen jälkeenkin hienoja esityksiä. Viimeksi Halmstadissa hevonen voitti nappireissun päätteeksi V75-lähdön johtavan takaa. Mailin matkalla keulaan päästessään hevonen olisi huippuvaarallinen ja vain 13 prosenttia pelattuna Inertial on tarjouksessa.

Vihjesysteemi

1,4 (7,2)

1,3,7,14,13,5 (9,2)

1,2,9 (3,6)

7 Demon Ima (10,2)

1,9,3,10 (2,4)

4,7,15 (8,10)

6,2,11,3,9 (1,5)

2160 riviä - 108 euroa

