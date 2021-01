Ravivihje: Ilos Sansibar maratonin suosikki

Terhi Piispa-Helisten

Iikka Nurmonen on vihjerivin varman Ilos Sansibarin valmentaja ja ohjastaja.

Vermon T65-kierros vaikuttaa selväpiirteiseltä. Pelihevoset erottuvat monessa lähdössä, eikä oikein tasaisia pelipähkinöitä meinaa löytyä. Varmoja ehdokkaita löytyy useampia, ja niiden varaan voi tehdä kapeita virityksiä.

Galileo Way, One Point, Fango Jett. Rysky, Stoneisle Ocean ja Ilos Sansibar ovat kaikki hevosia, joiden varaan voi halutessaan rivin suunnitella.

Ville Mäkelän Galileo Way teki mahtiesityksen Kuopion finaalikierroksella. Se laukkasi ensimmäisessä kaarteessa kolmannelta radalta, eteni sisäradan letkaan hännille ja kiri kovatasoisessa lähdössä kolmanneksi. Ehjällä juoksulla se ei taida keskiviikkona parempaansa kohdata.

One Point on saanut kahdessa viime kilpailussaan hyvät selkäjuoksut, eikä voittajasta ole jäänyt epäselvyyttä. Vapaalta radalta ruuna on usein turhan innokas ja tuhlaa voimiaan ennen ratkaisumetrejä. Vaikka matkana on maili, kostautuu yli-innokkuus usein viime metreillä.

Vastustajista maininnan ansaitsee Antti Ala-Rantalan Make a Dream H.C. Seinäjoen kisa oli testistartti, ja hevonen näytti siellä hienolta. Se on valmentajansa mukaan räväkkä lähtijä, joten sitä ei kannata unohtaa.

Fango Jett on ollut voltissa epävarma ja laukkoja on tullut. Keskiviikkona hevosen hyvin tunteva Santtu Raitala hyppää jälleen rattaille ja taikonee sen voltin johtajana ravilla liikkeelle. Viimeksi ruuna kulki taustalla alun haparointinsa jälkeen 15-vauhtia läpi, joten ehjällä juoksulla sillä on hyvät mahdollisuudet ottaa uransa toinen napakymppi.

Kari Innasen valmentama Rysky ei viihtynyt Kuopion jäädytetyllä kaviouralla. Edellisissä kisoissaan ori on osoittanut luokkansa ja voitontahtonsa, joten paluu voittojen tielle on hyvin mahdollinen. Landen Reino ei onnistunut ensimmäisessä kilpailussaan Teemu Okkolinin valmennuksesta. Hyvän fysiikan omaava ori ei ole vielä koskaan voittanut, mutta se näytti hyvältä Jokimaalla, ja voitto ei saa yllättää. Tauolta palaava Kipinä Rols vielä mukaan systeemiin.

Stoneisle Ocean ei ole aikoihin voittanut, mutta kunto on huipussaan. Ilman epäonnea Isto Kuisman tähti on voitossa kiinni.

Ilos Sansibar on ollut koko uransa äärettömän varma kilpailija. Se lähtee lujaa, menee kaikki matkat eikä hätkähdä mitään juoksupaikkaa. Päätöskohteessa oletus on se, että Iikka Nurmonen karauttaa heti keulapaikalle.

Jos varmat valitsee toisaalta, kannattaa kupongille mahduttaa ainakin Kuopiossa vakuuttanut Q-Rex Oak ja allekirjoittaneen oma valmennettava BWT Bayern. Se laukkasi Lappeenrannassa pehmeän radan vuoksi, mutta jatkaa hyvässä kunnossa.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 2 Galileo Way, 6 Jetset Vice, 8 Arnie’s Emilie, 4 Xanthus Wapid, 11 Qiulius On Stage (5,3)

Lähtö 2: 2 One Point, 6 Make a Dream H.C., 5 Amorcito, 11 Fullhand Comery, 8 Capo The Amour (4,10)

Lähtö 3: 1 Fango Jett (3,10)

Lähtö 4: 2 Rysky,16 Landen Reino,11 Kipinä Rols (12,13)

Lähtö 5: 3 Stoneisle Ocean, 4 Selene Lune, 7 Ice Wine, 6 Bosses Lady (5,1)

Lähtö 6: 4 Ilos Sansibar (10,6)

300 riviä x 0,10e = 30 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä