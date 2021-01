Ravivihje: Hasardilla idealla lunastusluukulle?

Kuva: Antti Savolainen

Rikard N Skoglund hyppää päivän ykkösidean Hazard Bokon kyytiin.

Kierros pitää sisällään todella paljon haasteita. Pottijahtiin lähdetään kahden varman voimin. Sen sijaan kierroksen suurimmat suosikit Hawk Cliff, Master Crowe ja Solkattens Ferrari eivät käy varmoiksi.

Päivän varma

Love Håleryd (T86-1) lähtee ladatessaan hyvin matkaan ja miksei hevosella ladattaisi, kun tie keulapaikalle näyttää hyvin selkeältä. Sisäpuolelta nopeammin matkaan avaa Yankee Boy, mutta sillä tuskin ollaan ajamassa täyttä matkaa keulapaikalta Åbyn Open Strech -radalla. Love Håleryd on tehnyt kahdesti hienot esitykset nappireissujen päätteeksi ja on osoittanut, ettei kenkäpakkokaan tuota ongelmia ruunalle. Vaikealla Toto86-kierroksella Love Håleryd on päivän paras varma.

Päivän ideavarma

Hazard Boko (T86-2) arvottiin ikävällä lähtöradalle kahdeksan, mutta kun lähtöä tarkemmin lukee, ei lähtöpaikka välttämättä osoittaudukaan hevosen turmaksi voiton suhteen. Eturivin nopeista avaajista ensimmäinen suosikki keulaan on Flash Håleryd, jolla todennäköisesti ei ajeta koko matkaa keulasta. Tällöin nopealla Hazard Bokolla on loistava sauma päästä etenemään nopeasti keulapaikalle, mistä ori olisi liian kova vastus muille hyvänä ollessaan. Kivenkovia kultadivisioonia kolunnut Hazard Boko otti viimeksi sisäradalta maksimit kultadivisioonafinaalissa kovalla 12,3-tuloksella. Hevonen menee kengät jalassa loistavasti ja tällä kertaa varustuksiin lisätään taas jenkkikärryt, mitkä ovat tehostaneet oriin huippujuoksuja. Kierroksen paras peli-idea toimii vihjesysteemin toisena varmana.

Päivän ideamerkki

Vikings Preacher (T86-7) avaa juoksuradalta hyvin matkaan ja saanee hyvän juoksun joko keulassa tai ainakin sen välittömässä läheisyydessä. Kolme starttia tauolta kroppaansa saanut ruuna teki toissa kerralla Åbyssä hyvän esityksen V75-lähdössä ajautuen lopussa pussiin. Huomioitavaa on, että ruuna tuli aivan tämän lähdön suosikin Speedy Tillyn puserossa maaliin. Speedy Tillyä on pelattu tällä kertaa lähes 40 prosenttia ja Vikings Preacheriä ainoastaan kuusi prosenttia. Lisäksi Speedy Tillyn vire on iso arvoitus, sillä Robert Berghin hevoset eivät ole olleet parhaimmillaan. Viimeksi Vikings Preacher jatkoi hyviä esityksiään voittamalla montéssa.

Vihjesysteemi

5 Love Håleryd (6,4)

8 Hazard Boko (6,3)

7,9 (6,13)

5,1,11,3,9,13 (2,12)

4,2,8,12,11,3,1 (6,10)

6,7,4,2,9,10 (10,5)

4,6,3 (2,8)

3,4,6,5,11,10 (8,1)

7560 riviä - 226,80 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä