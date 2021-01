Ravivihje: Ideavarmalla pottijahtiin Ruotsin Toto75-pelissä

Ville Toivonen

Jörgen Westholmin tallin Remarkable Feet toimii Ravinetin vihjesysteemin ideavarmana.

Kierros vaikuttaa etukäteen katsottuna puolivaikealta. Pelaajat ovat luottaneet kierroksen suurimmaksi suosikiksi toisen Toto75-kohteen suomalaishevosen Essie Gonzalesin, mutta yli 60 prosentin peliosuudella tamma ei käy missään tapauksessa varmaksi. Vihjesysteemi tehdään tällä kertaa ainoastaan yhdellä varmalla.

Päivän ideavarma

Remarkable Feet (T75-1) näyttää toistavansa viime talven tempun, jolloin hevonen kilpaili loistavassa vireessä. Näin on asianlaita tänäkin vuonna, vaikkei taulussa näykään yhtään voittoa. Ori on kolunnut kivenkovia 75-lähtöjä ja varsinkin viimeksi Solvallassa hevonen vakuutti esityksellään. Alun kolmatta kiertänyt hevonen pääsi lopulta toiseen ulos, mistä Jörgen Westholm käänsi suojattinsa kiriin viimeisellä takasuoralla. Lopulta oikein hienon kakkosen kovassa hopeadivisioonafinaalissa ravannut ori juoksi kivenkovan 11,9-tuloksen täydellä matkalla, mikä on todella kovaa valuuttaa myös tällä kertaa. Lisäksi nopealla avaajalla on loistava sauma edetä keulapaikalle, mistä hevosella ilman muuta lähtö myös ajettaisiin. Alle 20 prosenttia pelattuna hevonen on kanuunavarma tälle kierrokselle.

Päivän ideamerkit

Lupin Håleryd (T75-2) kilpailee kovassa vireessä, mistä on osoituksena hieno voitto edellisessä startissa. Keulapaikan nimiinsä hakenut tamma veti hienolla tyylillä maaliin saakka voittaen oikein helpolla tyylillä. Vaikka rima koveneekin luonnollisesti 75-lähdössä ja takamatkaakin on, hevosen alustava yhdeksän prosentin peliosuus on silti aivan liian alhainen ja tamma toimiikin kierroksen yhtenä ideamerkeistä. Volttilähtö tuo toki mukanansa laukkariskin, mutta sekin riski huomioon ottaen, on tamman peliosuus aivan liian alhainen.

Disco Volante (T75-5) on erikoistunut keulaspesialistiksi, mikä on ilman muuta totuus, muttei se myöskään tarkoita sitä, etteikö ruuna voisi voittaa lähtöjä myös takaa. Disco Volanten laukkariski toki kasvaa takarivistä, mikä jo itsestään pienentää hevosen voitonmahdollisuutta, mutta niin hurjassa vireessä ruuna kilpailee, että 16 prosentilla ruunaa tekee mieli suositella ideamerkkinä. Viimeksi Solvallan kultadivisioonafinaalissa hevonen laukkasi lähtöön jääden porukan hännille. Sen jälkeen ruuna kulki tyylikkäästi taustalla näyttäen hyvää virettään. Sitä edellisessä startissa ruuna tyylitteli keulassa voittaen aivan yläpystyyn.

Vihjesysteemi

5 Remarkable Feet (7,8)

3,11,4,13,9,10 (12,1)

4,5,10 (2,9)

11,9,15,5,6 (2.10)

5,11,10 (3,8)

9,1 (7,5)

3,2,5,11 (1,6)

2160 riviä - 108 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä