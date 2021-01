Ravivihje: Paldanilla ratkaisu illan 86-pulmaan

Keskiviikkoiltojen ankara ravipulma T86 on taas edessä, ja väriä tuo Norjan debytointi kupongilla. Solvallan kaverin 86-ratana on nyt Bjerke.

Anu Leppänen

Teivon voittajakehässä Marrakeshin omistajien kanssa keskusteleva Andreas Lövdal ohjastaa illan T86-pankkia Roni Paldanin valmentamaa Power Blasteria. Myös Marrakesh starttaa illan kierroksella.

Norja tuo lisäjengaa jo valmiiksi haastavaan peliin. Onneksi Bjerken päästä löytyy kaksikin pankkia, ja Solvallasta kolmas suomalaistaustainen ja pelillisesti varsin maistuva tapaus. Solvallaa maustaa vielä lumisateinen sää - Oslossa on pakkasta mutta poutaa ennusteen mukaan.

PÄIVÄN PANKIT

Power Blaster (T86-4) oli hyvä jo toissakerralla johtavan rinnalta, mutta viime startti oli silti todellinen voimannäyte. Ori sai avata täydet alkuun saadakseen kuraradalle keulan Eskilstunassa. Kierroskin oli 14,8, ja silti vauhti ei hidastunut loppua kohden, vaan Roni Paldanin valmennettava tuli täysillä liinoilla maaliin - muut väsyivät. Nyt Andreas Lövdal ohjastaa Power Blasteria oppilaslähdössä - viimeksi ajoi Mika Forss.

Ulkopuolella ei vaikuttaisi olevan rakettiavaajia, ja suomalaisoriilla tuntuisi olevan erinomainen sauma johtaa alusta loppuun. Power Blasterilla koitettiin viimeksi ensimmäistä kertaa jenkkikärryjä, mikä toimi hienosti, ja nyt jatketaan samalla varustuksella. Mikä parasta, sauma tuntuisi olevan liki kerran kahdesta, mutta suosikin peliosuus on ainakin iltapäivän alustavassa vaiheessa vain 34%.

Frier Birk (T86-3) kohtasi viime juoksussa tämänpäiväisistä vastustajista Alsaker Pumbaan ja Bråtnesfaksin. Ne olivat täysin vastaantulijoita, vaikka juoksu meni Frier Birkiltä silloinkin raskaaksi. Se pakitti hännille ja kiersi ylivoimaisesti koko porukan. Myös edellinen startti ja sitä aiemmatkin, osa montéssa, ovat olleet väkivahvoja. Paikka ei haittaa, koska ruuna jäisi alussa kuitenkin. Sillä on vain niin painava loppuveto, ettei tässäkään taida löytyä vastusta.

Avauskohteen Staro On The Rocks ei ole yhtä edullinen veto, kuin edelliset, mutta suurinpiirtein yhtä todennäköinen, jopa todennäköisempi, kuin Power Blaster. Tämäkin pankki starttaa sekin ykkösradalta. Pelimuoto on sellainen, että varmoja tarvitaan ja lupaus nostetaan myös yksin lapulle ja toivotaan sen vetävän niin ikään alusta loppuun. Talven startit ovat osoittaneet oriin kehittyvän koko ajan. Tällä kertaa koitetaan silläkin jenkkikärryä, jotta ori saisi vauhtia ja keulan pidettyä.

POTINTEKIJÄT

Kamperhaugs Dina (T86-5) on niitä hevosia, jotka "seuraavat lähtöautoa". Se saanee ensimmäisen keulan tässäkin, tai ainakin hyvän paikan kärjen tuntumasta. Viimeksi tamma jäi todella voimissaan Marvellous Tooman taakse pussiin ja edellinenkin kärrylähtö jätti jossiteltavaa. Varsinkin viime juoksussa kuitenkin Dina näytti lopussa todella hyvältä. Jos nyt väylät aukeaisivat, voisi olla yllätyksen vuoro.

Deede Star (T86-6) on yksi lähtönsä kolmesta Timo Nurmoksen valmennettavasta, jotka palaavat kaikki tauolta. Deeden tauko on pisin ja paikka huonoin, mutta toisaalta esimerkiksi Marrakesh ei taida hyötyä ykkösradastaan. Deede kulki alkulaukan jälkeen koelähdössä marraskuussa 15 kaksi kilometriä, josta kirikierroksen kolmeatoista tasaisesti Nadal Brolinen ja Win B Hillin vanavedessä. Nyt on treenattu lisää, hevonen on voitokas ja nopea avaaja, ja sen peliosuus on turhaan melkein olematon.

Skytten Lisl (T86-7) kiri mahtavasti toisesta ulkoa maaliin ja näytti mainiota virettä tullessaan maaliin melko tasapäin kovien Vitro Diablon ja Orlado Classicin kanssa. Nyt on hieman tuuria vaativa tehtävä, sillä Skytten Lisl ei ol nopeimpia alussa, mutta saadessaan tilaisuuden lopussa se pystyy yllätykseen.

Vihjesysteemi:

1 Staro On The Rocks (8,3)

8, 3, 1 (9,5)

8 Frier Birk (5,3)

1 Power Blaster (9,5)

6, 2, 1, 5, 7 (4,8)

4, 2, 1, 5 (3,9)

4, 3, 1, 2 (5,7)

9, 1, 6, 2, 7 (3,4)

1200 riviä - 36,00 euroa.

Tästä pääset pelaamaan vihjesysteemin.