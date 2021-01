Ravivihje: Tanpopo marssii kohti huippua

Terhi Piispa-Helisten

Tanpopon rattailla on taas tuttu luottokuski Tommi Kylliäinen.

Viime vuoden SM-kisan kolmas Tanpopo on avannut taukonsa jälkeen vakuuttavasti. Kouvolassa tuli maltillisen matkavauhdin jälkeen helppo voitto, eikä Oulussakaan tarvinnut käyttää kuin osa voimavaroista. Joseph Boko ja Dickson Shadow ovat hyviä hevosia, mutta vihje rakentuu Tanpopon varaan.

”Vermon SM-kisassa Tanpopo ei ollut parhaimmillaan. Siitä saatiin kuitenkin arvokas kolmonen ja jäätiin sitten tauolle. Hevonen on nyt selvästi nousuvireinen ja parantaa otteitaan kaiken aikaa. Se avasi viime kesänä 06-vauhtia ulkoratoja pitkin ja viihtyy keulassa, mutta selkäjuoksu käy sille aivan yhtä hyvin. Vastusta näissä lähdöissä riittää aina, mutta luotan kyllä omaani”, kertoi valmentaja Matias Salo.

Toisen kohteen mielenkiintoisin hevonen on Marlon Dee. Vermossa se kiri taustalta 12-vauhtia neljänneksi, mutta epäonnistui sitten pelisuosikkina Killerillä.

”Ruotsalaisen Jani sanoi heti kisan jälkeen Killerin varikolla, että hevonen laukkasi kun hän vetäisi laput silmille. Ruunalla oli kaikki tallella ja laukkaan paloi todennäköisesti voitto, ainakin kakkonen”, kertoi valmentaja Kimmo Kuusisto.

Valmentajan edellinen otsikoissa viihtynyt hevonen oli eläkkeelle jo jäänyt Shameless. Kun tallin toinen valmennettava siirtyi muualle treeniin, tuli miehelle aito hevoskuume.

”Ruuna oli netissä myynnissä ja tykkäsin heti hevosen tyylistä ja kilpailuasenteesta. Ruuna on ollut kolmisen kuukautta tallissa ja mukavasti se on aloittanut. Pieni haava sille tuli jalkaan Killerin kisan jälkeen ja jouduin jättämään sen Lahdesta pois. Pirteä ja innokas se on ollut treeneissä ja positiivisin miettein Vermoon lähdetään. Mikään sija ei yllätä”, jatkoi Kuusisto.

Kimmo Aholan menestystallin Listas Tequila avasi Suomessa mainiosti ja on huippupaikaltaan vaarallinen. Lähdön luonne muuttui siksi paljon poisjääntien myötä, että Listas Tequila jää lähtöönsä yksinäiseksi merkiksi.

Teemu Okkolinin tallin topakka tamma Vuaran Suvetar on neljännen kohteen perusmerkki. Pienen taukonsa jälkeen se oli tasainen Vermossa, mutta leikitteli keulasta helpon voiton Tampereella.

”Mielelläni ajaisin tammalla selästä, jos se vaan siihen suostuu. Takarivistä se voisi asettua juoksemaan toisen takana, mutta se on vähän päivästä kiinni. Tamma on todella kyvykäs ja luotan siihen aika paljon”, jutteli Okkolin.

Vennelmon Varma, Varsova ja Hulluduunari ovat tammalähdön kovakuntoinen suosikki kolmikko.

Päätöskohteessa viimeksi yllättänyt Touch Me Too lukeutuu jo suosikkeihin.

Jukka Lintulahden I Keep My Word saattaa olla nimensä veroinen, eikä sitä kannata unohtaa peleistä.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 6 Tanpopo (2,3)

Lähtö 2: 5 Marlon Dee, 2 Jetset Vice, 6 Callela Socrates (4,3)

Lähtö 3: 1 Listas Tequila (11,6)

Lähtö 4: 9 Vuaran Suvetar, 7 Häyrilän Hero, 5 Rallin Muisto (8,3)

Lähtö 5: 4 Vennelmon Varma, 2 Varsova, 7 Hulluduunari (5,1)

Lähtö 6: 1 Motivated Second, 4 Bean Dream, 2 Touch Me Too, 5 I Keep My Word (7,8)

108 riviä x 0,10e = 10,80 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä