Ravivihje: Ruotsissa tarjolla todellinen 75-jackpot

Lauantain Jägersron kierros voi tuottaa mahtipotin. T75 on nyt iso haaste, ja jaossa on lisäksi jopa yli viisi miljoonaa täysosumille.

Ville Toivonen

Suomalaiskuski Peter Ingveksellä on hyvät saumat ohjastaa Jägersron T75-jackpotissa voittajaesittelyyn vaikka useammankin kerran.

Viime lauantailta jäi 2,4 miljoonaa euroa alavoittoluokalta "vaille omistajaa", ja nuo rahat siirtyvät kuorruttamaan täysosumapottia Malmön kierroksella. Iltapäivälle voi olla luvassa hienonhienoa lumisadetta, mutta rataolosuhteisiin moisen määrän ei pitäisi vaikuttaa millään tavalla. Kierros menee kiinni normaaliin aikaan kello 17.20 Suomen aikaa.

PÄIVÄN PANKKI

Pankkeja ei oikein ole yleisessä jaossa, ja tässä kohtaa täytyy satsata hieman rivakampaan iskuun. Tammalähdön Princess S.W. (T75-5) avaa lujaa ja on kova hevonen. Peter Ingvesin ajokki on jostain syystä alustavissa prosenteissa jäänyt melko vähälle huomiolle, vain seitsemän prosenttia, mutta tilanne "korjaantunee" vielä.Tamman treeniraportit kertovat hyvää, ja ykkösrata sekä keulapaikka ovat Jägersrossa isoja plussia.

Peter Ingvesin toinenkin ajokki Leon Zon (T75-7) on vastaavalla paikalla, vähän pelattu ja keulat pitäessään tosi liki. Kuitenkaan Leonin keula ei ole yhtä "saletissa", ja sitä käytetään vain pienemmissä systeemeissä tai hajotuksissa yhtenä pankkina.

Kolmas pankki voisi olla Saksan hevonen Emilion (T75-6), mutta siihen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä ja ruuna on iso suosikki Four Guys Dreamin poisjäännin myötä.

"Emilion on iso kyky näihin sarjoihin", valmentaja Wolfgang Nimczykin tallin pitkäaikainen suomalainen ykkösmies Reijo Hokkeri kertoo.

"Se oli myös hyvä viime starttiin, minkä voitti ylivoimaisella esityksellä, vaikka alku otettiin oikein varmanpäälle. Samoin viimeistelyhiittikin tiistaina meni hyvällä tyylillä. Kuitenkin ruuna ontui hiitin jälkeen. Paljastui, että kengityksessä yksi naula oli osunut kipeästi ja kaviota jouduttiin hoitamaan hauteilla. Viime ajossa Emilion oli kuitenkin taas notkea, ja sillä lähdetään matkaan hyvällä mielin. Björn Goop on varmaan hyvä kuski tähänkin, kun hän ei pelkää vaan antaa mennä. Ruuna on ollut epävarma alkuun, mutta ei tuossa auta nyt paljoa jarrutella. Onnistuessaan se on liki."

POTINTEKIJÄT

Falm (T75-2) on käsittämättömän unohdettu. Ruuna teki huiman vahvan esityksen toissakerralla Åbyssa. Se tuli häirityksi viime kerralla ratkaisevassa kohdassa kirikierroksella ja parantaa lisäksi saatuaan tuon startin pikkutauolta. Paikkakin on hyvä jä niin on varsinkin kerroin!

Toinenkin Steen Juulin ajokki Chablis D.K. (T75-4) on nyt erikoistarjouksessa. Ruuna voitti toissastartissaan peräti kultadivisioonan suosikin Gareth Bokon (T75-3). Viimeksikin Chablis oli hyvä johtavan rinnalta ja tämän kerran tehtävä näyttää sopivalta.

Vihjesysteemi

4, 6, 7, 12, 11 (1,5)

4, 1, 3, 12 (7,6)

8, 5, 2 (7,4)

8, 10, 4, 9, 6 (13,14)

1 Princess S.W. (8,3)

4, 6, 7, 12 (2,1)

1, 3, 2, 6 (8,5)

4800 riviä - 240 euroa.

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä.