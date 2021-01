Ravivihje: Kylmäverivarmalla Toto75-potin metsästykseen - Päivän pankki varmistetaan

Ville Toivonen

Ulf Ohlsson jatkaa vakioajokkinsa Bokli Rapp N.O.:n rattailla myös Bollnäsissä. Ori toimii vihjesysteemin toisena varmana.

Etukäteen haasteita tuova Toto75-kierros tarjoaa mahdollisuuden suuriinkin lunastuksiin, varsinkin jos kierroksen pankki, neljännen Toto75-kohteen suosikki Disco Volante häviää. 66 prosentin pelikannatuksen kerännyt ruuna varmistetaan neljällä merkillä. Myöskään kierroksen toiseksi suurin suosikki Västerbo Pokerface ei käy varmaksi. Vihjeysteemi tehdään tällä kertaa kahdella varmalla.

Päivän varma

Bokli Rapp N.O. (T75-3) valikoitui lopulta haastavan kierroksen varmavalinnaksi, eikä vähiten hevosen suoritusvarmuuden takia. Vaikka 20 metriä edempää lähtee kova haastaja Tekno Jerven, on Bokli Rapp N.O. kuitenkin paljon pahinta vastustajaansa suoritusvarmempi tapaus. Viimeisestä viidestä startista peräti neljästi voittanut suosikki hävisi toissa kerralla ainoastaan hurjalle Våler Nikolaille. Silläkin kertaa ori teki huippuhienon esityksen. Viimeksi Gävlessä ori palasi voittokantaan lähtien jo varhain alkumatkasta kolmannen radan kiertoon. Päätöslenkin alkaessa keulaan pommittanut hevonen veti tasaisen reipasta karaten lopulta ylivoimaiseen voittoon.

Päivän ideavarma

Kontur (T75-5) tähtää keulapaikalle, mistä ruuna olisi todella kova luu lyötäväksi. Tasaisen haastavassa kohteessa monella avainhevosella on kysymysmerkkejä juoksunkulun suhteen. Toissa kerralla Solvallassa kovaa kiihdyttänyt Kontur hallitsi tapahtumia keulapaikalta alusta loppuun saakka pitäen takanaan muun muassa tälläkin kertaa vastassa olevan Power Blasterin. Viimeksi Solvallassa ruuna jäi pussiin voimissaan. Tasaisessa lähdössä on vastassa monta hyvää haastajaa, mutta vain 21 prosentin kannatuksella Kontur on hyvä ideahaku Toto75-peliin.

Päivän ideamerkki

Darlington (T75-6) teki viimeksi Uumajassa kanuunaesityksen avattuaan vauhdilla keulapaikalle avauspuolikkaan ollessa 10,3-vauhtinen. Ruuna sai matkan aikana uutta prässiä ulkopuolelle ilmestyneeltä Shut Up And Danceltä ja vauhti pysyi tasaisen reippaana. Siitä huolimatta kuusivuotias pakeni keulapaikalta aivan omille teilleen ravaten todella hienon 14,3-tuloksen talvisissa rataolosuhteissa. Joulukuussa Bollnäsissä voltin vitosradaltakin hyvin matkaan päässyt Darlington osoitti klaaraavansa myös lähtöpaikankin. Ruuna on vaarallinen vastustajilleen nykyvireessä ja vain kahdeksan prosentin peliosuudella Darlington on tarjouksessa.

Vihjesysteemi

1,5,3,4,2 (8,11)

15,11,2,3,9,13,14 (7,4)

11 Bokli Rapp N.O. (4,6)

2,7,11,1,8 (9,4)

2 Kontur (9,3)

5,8,10,3,7,6 (12,2)

7,2,1,4 (3,6)

4200 riviä - 210 euroa

