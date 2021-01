Ravivihje: 65-varma Arkenttiina matkalla maineeseen

Terhi Piispa-Helisten

Voitokas Arkenttiina tavoittelee taas täysosumaa Vermosta.

Vermon Toto65-pelin toisessa kohteessa erottuu kaksi hevosta: Ari Moilasen ohjastama Mitori ja Teemu Okkolinin Arkenttiina. Jälkimmäinen valikoitui vihjeen ankkuriksi huikean viime juoksunsa perusteella.

Kalle Oittisen omistama tamma nousi Teivossa 1 500 metriä ennen maalia johtaneen Vietävän Patukan rinnalle ja taisteli kivikovassa lähdössä upeasti maaliin saakka. Ciiran Tähti, Vuvuzela, Layla ja kumppanit jäivät taakse 26-lopetuksessa. Keskiviikon lähdössä todennäköinen juoksupaikka on taas johtavan rinnalla, mutta uskon huippukuntoisen Arkenttiinan venyvän voittoon siitäkin.

Avauskohteen selvä suosikki on Pia Huusarin valmentama Special Point. Alla on reilun kuukauden mittainen tauko, mutta hevonen on yleensä ollut hyvä heti tauon jälkeisessä kilpailussaan. Huippupaikalta nappireissun saava Favör Då, koko ajan parantava Stoneisle Sandrine ja kyvykäs El Houdini saavat toimia varmistuksina suosikille.

Vihjeen toinen tukipilari on kolmannen kohteen Mahatma Gee. Tuomas Korvenojan valmennettava ei taukonsa jälkeen ole vielä voittanut, mutta keskiviikkona suvukas ori palannee voittokantaan. Viimeksi ori kilpaili tasokkaassa T75-lähdössä Lahdessa. Hevonen laukkasi pahoin lähtöön ja jäi kauaksi kärjestä. Viimeiset 1 900 metriä ori kulki alle 15-vauhtia. Ryhmälähdöissä varmasti esiintynyt Mahatma Gee pystyy voittamaan sopivan vastuksen vaativallakin juoksulla.

Callela Lincoln voitti Teivossa hienolla kirillä, mutta vakuuttava se ei missään nimessä ollut. Kärjen ylivauhti auttoi kovasti kaarteissa vaikeuksissa ollutta Heikki Korhosen suojattia. Santtu Raitala tuntee hevosen hyvin ja ori on suosikki voittamaan. Peliosuus noussee todella korkealle ja varmistuksia kannattaa harkita. He Is In kehitti mainion loppukirin Turussa, Krampus saa rattailleen pitkästä aikaa Ari Moilasen ja Long Leg Lizzy kirii napakasti, jos saa nappireissun sisäradalla.

Sahara Sandstorm väläytti viimeksi parasta osaamistaan ja karkasi ylivoimaiseen voittoon. Pitkä matka suosii, ja Timo Korvenheimon valmennettava kiertää taas kamppailuun kärkisijoista. Borgmester on huippukunnossa ja ravilla vaikeasti voitettavissa. Selene Lune kilpailee hienolla tasolla kaiken aikaa, eikä sen voitto saa koskaan yllättää. Jugador saattaa jäädä aliarvostetuksi.

Päätöskohteen suosikki on taas Wild Action. Ruudikkaan ruunan viime kilpailu pilaantui pahaan laukkaan, mutta edellisessään se vakuutti keulapaikalta. Voitto häämöttää, mutta laukkaan ei sisäradalta ole varaa. The Breeze osaa tehdä omaakin juoksuaan, joten ikävä paikka ei vie täysin toiveita voitosta. Tauolta palaava Black Emperor, viimeksi johtavan rinnalta asiallisesti esiintynyt Glamour Arioso ja viimeksi vaisusti ratkaisuhetkillä esiintynyt Amorcito kannattaa huomioida ajoissa.

Toto65-vihjeet

Lähtö 1: 4 Special Point, 1 Favör Då, 8 El Houdini, 5 Stoneisle Sandrine (10,9)

Lähtö 2: 7 Arkenttiina (3,2)

Lähtö 3: 6 Mahatma Gee (4,9)

Lähtö 4: 4 Callela Lincoln, 6 He Is In, 1 Krampus, 2 Long Leg Lizzy (9,11)

Lähtö 5: 9 Sahara Sandstorm, 1 Borgmester, 5 Selene Lune, 8 Jugador (2,10)

Lähtö 6: 1 Wild Action, 12 The Breeze, 4 Black Emperor, 10 Glamour Arioso, 9 Amorcito, 7 Amour Amiko, 11 Le Mirage, (8,2)

448 riviä x 0,10e = 44,80e

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä