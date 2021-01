Ravivihje: Ideavarmalla kruunujahtiin Ruotsin jackpot-kierroksella

Anu Leppänen

Jorma Kontio ohjastaa kierroksen suurinta suosikkia Mellby Goodia, joka juoksee Toto86-pelin toisessa kohteessa. Tamma ei kelvannut varmaksi vihjesysteemiin komeasta tulosrivistään huolimatta.

Toto86-pelissä on jackpotrahaa yli 780 000 euroa. Potti voi kohota jopa 1,8 miljoonaan euroon. Ja nopeasti rivin arvo kasvaakin, mikäli toisen kohteen Mellby Good ja neljännen kohteen Ingesson häviävät omat kohdelähtönsä. Molemmat suuret suosikit varmistetaan vihjesysteemissä. Vihjesysteemi tehdään tällä kertaa kahdella varmalla.

Päivän varma

Valeria Wareco (T86-3) on niin nopea ensimmäisillä askelillaan, että tamma on hyvältä lähtöpaikalta suosikki keulapaikan valtaajaksi. Keulasta tamma olisi todella paha kukistettava muille. Taulussa näkyvät laukat ovat tulleet volttilähdöistä, mutta auton takaa hevonen on ollut paljon varmempi, eikä tamman laukkaa kannata suuremmin pelätä. Jägersron voittojuoksussa hevonen hallitsi tapahtumia keulapaikalta V86-lähdössä. Toissa kerrallakin tamma juoksi keulapaikalla häviten tuolloin ainoastaan Lucky Trucille.

Päivän ideavarma

Lord Horse (T86-8) voitti rata-arvonnan ja pääsee starttaamaan voltin ykkösradalta liikkeelle, mistä sillä on hyvät mahdollisuudet torjua suosikki Amigo Racer, vaikka Erik Adielsson onkin nopea mies volttilähdöissä. Keulasta ruuna olisi todella vaarallinen vastustajilleen, mutta vaikka ruuna keulapaikan menettäisikin, löytyisi juoksupaikka silloinkin suurella todennäköisyydellä johtavan takaa, mistä hevosella olisi edelleen huippusaumat menestyä. Toissa kerralla ruuna otti maksimit toisesta parista ulkoa, eikä tehnyt silloin uransa parasta juoksua, mutta on syytä huomioida, että hevosella oli alla yli kuukauden mittainen starttiväli. Viimeksi nähtiin jo eri rähinää takajoukoista pitkällä kirillä ilman vetoapua. Ruuna tsemppasi hienosti toiseksi. Vain 17 prosenttia pelattuna ruuna on maukas ideavarma haastavalle Toto86-kierrokselle.

Päivän potinräjäyttäjä

Rafiki Fri (T86-6) kilpailee sekavalla taululla, eikä ole lähdön todennäköisimpiä voittajia, mutta kyvyt riittävät voittamaan lähdön kuin lähdönkin. Aikanaan Kriteriumin karsinnastakin finaaliin matkalla olleen, mutta loppusuoralla pääsylipun sinne laukanneen ruunan läpimurtoa on odotettu koko Rafiki Frin pitkä ura, mutta aivan suurimpaan lentoon hevonen ei koskaan syttynyt. Tällä kertaa ruunalla voisi olla sauma kuitenkin räjäyttää Toto86-arvo pilviin, sen verran hyvä esitys hevoselta nähtiin viimeksi. Ruuna teki kolmannesta ulkoa hienon 600 metrin kirin kolmatta rataa pitkin ilman vetoapua häviten ainoastaan kovalle Global Tailwindille. Lisäksi pelisuosikki Coogan palailee tähän starttiin tauolta ja kenkäpakon myötä on velvoitettu juoksemaan kengät jalassa. Lisäksi se saanee kovaa painetta heti alussa kovaa kiihdyttävältä Dom Perignonilta. Kolme prosenttia luotettuna Rafiki Fri on kokeilun arvoinen merkki.

Vihjesysteemi

1,5,3,6,7,8 (2,4)

6,2,7,1,5,8,10,9 (3,12)

2 Valeria Wareco (4,8)

2,4,9,10 (3,1)

5,4 (7,11)

5,1,4 (6,3)

6,4,9,8 (2,10)

1 Lord Horse (3,10)

4608 riviä - 138,24 euroa

