Ravivihje: Ruotsin 75-haasteet eivät vähene - suomalaisuusaste nousussa

Lauantain Eskilstunan T75 on melkoinen pulmatehtävä. Alkupäässä on mahdollisia pankkeja - lopussa mennään syvempään päähän.

Terhi Piispa-Helisten

Kuvan Bansky tekee iskun Ruotsin T75:een, ja suunnitteilla on pari lisästarttiakin Pohjanlahden länsipuolella. Se on myös lauantain Eskilstunan kierroksen pankki.

Keli Eskilstunassa on ennusteen mukaan talvinen, mutta hyvä. Kierros on suomalaisittain hyvin kiintoisa, ja monessa kohteessa avainrooleissa nähdään enemmän tai vähemmän sinivalkoisia tapauksia.

PÄIVÄN PANKIT

Chapuy (T75-1) etenee kuskinsa ja vihjaajankin arvion mukaan ulkoradalta keulaan asti, mikä on Eskilstunankin pyöreähköllä radalla hyvin ratkaisevaa. Chapuy päätti kauden ja aloitti talven aivan vuoden lopussa jäätävällä tyylillä Örebrossa, ja sama taso tuo sekä keulan että voiton tässäkin, eikä ruuna tunnu alle 40% alustavalla osuudellaan liikaa pelattu.

Bansky (T75-2) vaikuttaa vieläkin saletimmalta keulahevoselta. Tino Ärling on isänsä Mertsi Bollströmin valmennettavan matkassa Ruotsissa. Tamma jatkaa jenkkikärryllä, on oppilaslähdössä tosi sopivassa porukassa, rattaillaan lähdön paras Magnus Djuse ja se varustetaan kokolapuilla, jotta lähtönopeus maksimoidaan. Lyhyellä matkalla mahdollisuus johtaa maaliin on iso - toki Bansky on myös tarpeeksi pelattu. Kuitenkin vaikealle kierrokselle moinen pankki tulee tarpeeseen.

POTINTEKIJÄT

Elian Web (T75-4) on yksi mahdollinen keulahevonen lisää kultadivisioonassa. Ruuna on Janne Sorosen mukaan niin hyvässä iskussa treenien perusteella, ettei sitä kannata jättää pois peleistä. Ruuna on melko maltillisesti pelattukin.

Up To Me (T75-5) on tehnyt hurjat esitykset parissa viime juoksussaan, ja se kannatta myös ottaa peliin alle 10% osuudellaan. Samoin Janne Korven ajokki Follow My Lead (T75-6) on jäämässä vähälle kannatukselle. Juoksurata voi auttaa asemiin, ja kyseessähän on ikäluokkatason tamma, jos kehitys osoittaa oikeaan suuntaan. Samoin Markku Niemisen valmentama Donna Leonora on iskussa ja mahdollinen ison potin kasaaja, jos viitosrata voltista ei tuota ongelmaa.

VIHJESYSTEEMI

8 Chapuy (7,3)

6 Bansky (7,9)

6, 1 (4,3)

11, 7, 2 (1,3)

2, 6, 4, 9 (12,1)

3, 8, 6, 2, 5, 1, 11 (10,14)

5, 4, 3, 2, 1, 10 (6,9)

1008 riviä - 50,40 euroa.

