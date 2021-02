Ravivihje: Selvät sävelet Vermon avauskohteissa

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Vennelmon Varma on keulat saadessaan vaikeasti lyötävissä avauskohteessa.

Bonusrahaa on viikon 5 65-kierroksella tarjolla pelaajille 65 000 euroa, joten kerrottujen rivien lisäksi voi kokeilla hieman leveämpiäkin systeemejä.

Avauskohde vaikuttaa Vennelmon Varman keulasoololta. Hulluduunari joutui arvonnassa radalle kahdeksan, joten Janne Räisänen pystynee alussa puolustamaan keulapaikan. Sen jälkeen muut ovat helisemässä. Tamma on suorittanut pitkään tasaisen hienosti, eikä se normaali esityksellä ole lyötävissä.

Toisessa kohteessa Mickan on selkeä suosikki. Se on saanut mainion lähtöpaikan ja osoittanut viimeisissään kovaa kuntoa. Välillä se on toki saanut tehdä keulassa täysin oman juoksunsa ja voittanut helposti, mutta esimerkiksi Itsenäisyyspäivän raveissa se sai pitkään armotonta painetta keulassa ja voitti silti varmasti.

Antti Teivainen saattaa kiusata Stoneisle Sandrinen kanssa alussa, mutta uskoisin huippukuntoisen suosikin voittavan hieman vaativammallakin juoksulla.

Kolmannessa kohteessa on sitten jo useampia pelihevosia ja suosikkia on vaikea nimetä.

Shackhills Flash on osoittanut luokkahevosen otteita uransa alkutaipaleella ja saakoon suosikin viitan kantaakseen. Tammikuun alun voittokilpailussa se pinkoi viimeiset 800 metriä 13-vauhtia hienolla tyylillä. Viimeksi se lähti kiriin kolmannelle jo puolitoista kierrosta ennen maalia, mutta laukkasi yllättäen. Ravilla Jari Kinnusen suojatti on kamppailussa mukana.

Janita Antti-Roikon Ashley Face voi jäädä unohdetuksi hevoseksi, kun viimeisiin ei ole menestystä tullut. Tempperamenttinen ja vauhdikas ruuna menee matkan ja kirii tulisesti sopivan juoksun saadessaan. Charming April on myös kohonnut elämänsä kuntoon ja ansaitsee paikan systeemistä.

Flex To Wheels ja Rhapsody Point ovat neljännen kohteen perusmerkit. Ensin mainittu lähtee lujaa ja saa hyvät asemat kärkiporukasta. Viimeksi Teivossa Callela Lincoln tuli ratkaisumetreillä niukasti ohitse, mutta sille ei ole häpeä hävitä.

Piia Huusarin valmentama Rhapsody Point on usein juossut keulassa, mutta osoitti viimeksi hallitsevansa hienosti myös kirin taustalta. Artico Zack on pitkästä aikaa asiallisella paikalla, eikä sitä kannata täysin unohtaa.

Viidennessä kohteessa moni rakentaa pelit kaksikon Wild Action ja One Point varaan. Molemmat kilpailevat huippuiskussa ja onnistuneella juoksulla molemmilla on hyvä sauma voittaa. Fullhand Comery on noussut hienoon kuntoon ja lähtee räväkästi liikkeelle. Pekka Korpi ajaa usein päättäväisesti keulapaikalta, varsinkin kun tietää hevosen olevan voittovireessä.

Päätöskohteessa kohtaa kaksi huikeassa vireessä kilpailevaa hevosta. Piteraq ja Credit To Love kohoavat nopeasti sarjoissaan, eikä niille taida Vermossa haastajia löytyä.

Toto65-vihje

Lähtö 1 / 2 Vennelmon Varma (8,6)

Lähtö 2 / 2 Mickan (1,3)

Lähtö 3 / 3,10,8,4,7,6,5

Lähtö 4 / 11,6,8,5,4,2 (

Lähtö 5 /1,6,4,10,5 (2,3)

Lähtö 6 / 4,2 (6,5)

420 riviä x 0,10 euroa = 42 euroa

