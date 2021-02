Ravivihje: Suuret suosikit varmistetaan Toto86-pelissä

Ville Toivonen

Jeppe Juel ohjastaa ja valmentaa kierroksen ideavarmaa Enzoa.

Kierros on etukäteen todella haastavan oloinen. Suuria suosikkeja löytyy, mutta varmaksi niistä ei tällä viikolla ole. Kierroksen suurin suosikki on toisen Toto86-kohteen Illfindmywayhome, jolla on jälleen potentiaalinen sauma päästä etenemään keulapaikalle tekemään omaa juoksuaan. Siitä huolimatta yli 65 prosentin pelikannatus ei ole perusteltua, sillä hevosen täytynee parantaa paljon viime kerrasta. Tuolloin hevonen olisi hävinnyt muun muassa tälläkin kertaa mukana olevalle Sedin U.S.:lle ilman sen loppukaarteen laukkaa.

Päivän varma

Twinkle Face (T86-8) voitti lähtörata-arvonnan ja se pääsee pahimpiin vastustajiinsa nähden lähtemään huippupaikalta matkaan. Nopea avaaja on suosikki etenemään keulapaikalle, mistä sillä on sanansa sanottavana Global Winneriä, Fleet Admiralia ja muita kumppaneita vastaan. Edellä mainittua kaksikkoa hidastaa se, että kumpikaan ei lähde rakettimaisesti matkaan ja mailin matkalla ulkoa voi joutua äkkiä haalarihommiin ulkoradoille. Twinkle Face vakuutti toissa kerralla Bollnäsissä, missä hevonen oli selityksittä lähdön paras voitettuaan johtavan rinnalta. Viimeksi sama paikka oli tarjolla kovassa 75-lähdössä, mistä tamma ymmärrettävästi väsähti pitkällä 3140 metrin matkalla. Tällä kertaa juostava mailin matka suosii nopeaa tammaa.

Päivän ideavarma

Enzo (T86-7) kilpailee sekavalla taululla, joka ei tee oikeutta ruunan kyvyille. Nopea avaaja ravatessaan saanee hyvät asemat kärkijoukoista, eikä keulajuoksuakaan voi pitää täysin poissuljettuna vaihtoehtona. Toissa kerralla Åbyssä ruuna ei ollut parhaimmillaan, mutta lähtö oli toki tasolta paljon kovempi kuin tänään. Hevonen jäi tuon startin jälkeen pienelle tauolle ja palasi takaisin kaviourille pari viikkoa sitten Charlottenlundissa, missä hevonen kiihtyi auton takaa hyvin matkaan, mutta laukkasi heti alkukiihdytyksessä. Startti alla hevoselta on lupa odottaa tasapainoisempaa suoritusta ja kun monella pelihevosella on kysymysmerkkejä yllään vireen tai juoksunkulun suhteen, on Enzo pelihevosista kiehtovin tapaus. Vain 16 prosentilla Enzo toimii rivin ideavarmana.

Päivän ideamerkki

Global Above All (T86-2) palailee tauolta ja takarivin lähtöpaikka tuo mukanaan lisämetrejä alussa, mutta siitäkin huolimatta ruuna on rastin arvoinen illan Toto86-pelissä. Loppusyksystä ihan 75-tasollakin kykyjään näyttänyt hevonen teki toissa kerralla hienon kirin Eskilstunassa ravaten komean 13,8-tuloksen keskipitkällä matkalla. Viimeksi Solvallan 75-finaalissa ensimmäistä kertaa kengittä juossut ruuna oli nousemaan mukaan voittotaistoon, kunnes laukkasi harmittavasti suoran alussa. Siellä hevonen olisi saattanut hyvinkin alittaa 13-tuloksen täydellä matkalla, mikä on todella kovaa valuuttaa tähän lähtöön. Vain 10 prosenttia pelattuna hevonen kiinnostaa T86-kupongeilla.

Vihjesysteemi

5,1,6,4 (8,2)

4,10,5 (2,3)

9,10,12,3 (11,6)

3,9,1 (7,5)

1,8,4,7,9 (3,10)

2,3,4 (7,6)

4 Enzo (8,6)

3 Twinkle Face (7,6)

2160 riviä - 64,80 euroa

