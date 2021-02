Ravivihje: Rellu kaasuttaa keulasta karkuun Solvallassa

Terhi Piispa-Helisten

Nina Pettersson-Perklénin valmentama suomalaishevonen Religious on Solvallan Toto75-kierroksen maistuvin peli-idea. Mika Forss jatkaa hevosen rattailla.

Kierros on toki urheilullisesti todella huipputasoinen, mutta riittää kohdelähdöissä myös pelillistäkin mielenkiintoa yllin kyllin. Pottimerkkejä riittää moneen makuun ja käytännössä jokaisessa kohteessa on edullisia pommimerkkejä rohkeimmille jopa ideavarmaksi saakka.

Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan. Näistä toinen varma on kierroksen pankki Demon Ima, joka tuo ripauksen osuvuutta kupongille. Sen sijaan toinen suuri suosikki Algot Zonett ei mahdu edes pelilapuille, sillä kohdelähdössä on suosikille maistuva vastavarma.

Päivän varma

Demon Ima (T75-2) on kyvyiltään ylivoimainen hevonen Klass II -sarjatasolle ja se hyvästelee tämän divisioonan voitokkaasti suurella todennäköisyydellä. Viimeksi Åbyssä hevosella ei ollut uran paras päivä, mutta toisaalta esitystä ei sovi myöskään täysin lytätä, sillä hevonen joutui tekemään raskaissa olosuhteissa täyden päivätyön vaativalla reissulla. Sitä edellisessä startissa ruuna esitteli kykyjään Kalmarissa. Alussa yllättävän hyvin matkaan kiihtynyt Demon Ima haki keulapaikan haltuun, mutta joutui kuitenkin avaamaan kovaa puolustaakseen tuon paikan. Matkalla uutta painetta saanut ruuna kesti kaiken kunnialla ja oli sinä päivänä niin hyvä, että se olisi voittanut tuon lähdön vaikka johtavan rinnalta. Ruuna tähtää lauantaina keulapaikalle, josta se on vastustajilleen liian paha ohitettava.

Päivän ideavarma

Religious (T75-5) voitti lähtörata-arvonnan ja pääsee starttaamaan huippupaikalta matkaan. Luodinnopea avaaja pitänee alussa toisen starttiraketin Mr Clayton J.F.:n ulkopuolella ja saanee keulapaikan haltuunsa. Siitä suomalaishevonen olisi paha kukistettava. Tauolta paluussa Jokimaalla hevoselta irtosi takakenkä ja tuon startin saakin unohtaa. Viimeksi Bollnäsin 75:ssä nähtiin jo eri rähinää, kun heikolta paikalta startannut ori pommitti kolmannen kautta johtavan rinnalle. Siitä hevonen tsemppasi hienosti kolmanneksi. Tuo startti toiminee hyvänä valmisteluna kovaa finaalia ajatellen. Vastassa on toki divisioonan kovimmat hevoset Algot Zonettin ja tallikaveri Merrittin johdolla, mutta parhaana päivänään ”Rellu” on vastaillut sitkeästi jopa Very Kronokselle, joten vastusta ei tarvitse lähteä pelkäämään Solvallaan. Peliosuus on täysin käsittämätön ja ainoastaan kuusi prosenttia pelattu Religious on koko kierroksen paras peli-idea.

Päivän ideamerkki

Antonio Trot (T75-6) on myös todella maukas pelikohde vain kahdeksan prosenttia luotettuna. Vaikka voitot ovatkin viime starteissa kiertäneet, kilpailee vahva puurtaja todella rautaisessa vireessä, eikä voi välttyä voitoitta kauaa kovista vastuksista huolimatta. Toissa kerralla Bergsåkerin 75:ssä ruunan juoksu meni hankalasti hevosen jouduttua tasaisena avaajana viidenteen pariin ulos. Sieltä ruuna kerkesi hienosti 09,6-vauhdilla lopussa kolmanneksi. Myös Bollnäsin viime startissa ruuna joutui haalarihommiin ulkoradoille ilman selkää. Hevonen teki 11,8-vauhtisella päätöslenkillä mitä pystyi ja tuli sitkeästi aivan Disco Volanten ja kumppaneiden tuntumassa maaliin. Tällä kertaa juoksu onnistunee paremmin ja mahdollinen kova alkukiihdytys suosisi vahvaa voimanpesää.

Muita mahdollisia potintekijöitä on muun muassa Galactica (T75-1), Sweetman (T75-3), Hillybilly Woodland ja Lupin Håleryd (T75-4).

Vihjesysteemi

5,4,2 (3,6)

2 Demon Ima (5,1)

2,4,3,1,5,9,10,11,12 (6,7)

2,9,15,3,4,5 (14,11)

2 Religious (6,4)

5,6,1 (11,7)

4,3,1,2,9,10 (6,11)

2916 riviä -145,80 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä