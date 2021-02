Ravivihje: My Radio Gaga ja Rallston Vermon 65-ankkurit

Elina Paavola

Heikki Mikkonen ja Tinderi karauttavat kolmelle kierrokselle kahdelta takamatkalta.

Avauskohteen kiinnostavin hevonen on Pia Huusarin valmentama My Radio Gaga. Uran seitsemästä kilpailustaan neljästi voittanut ruuna tuntuu parantavan otteitaan kaiken aikaa. Uran toistaiseksi hohdokkain suoritus nähtiin viimeksi Kouvolassa, kun Ari Moilanen täräytti neljännestä ulkoa viimeiset 700 metriä alle 13-vauhtia.

Pitkällä matkalla alun voi ottaa korostetun varovasti ja kierrättää vahvan ruunan ajoissa kärjen kimppuun. Pegasos Evo ja Fango Jett ovat hyviä hevosia, mutta jäävät vihjeessä tällä kertaa haastajan rooliin.

Santtu Raitalan Hulluduunari on tehnyt pitkään asiallisia suorituksia. Aivan paras terä on kuitenkin ollut kateissa ja haastajia kannattaa mahduttaa kupongille. Diori osaa myös lähteä kovaa ja on ainakin alussa isossa roolissa juoksun kulun suhteen. Elias Juonetar otti viimeksi kyselemättä keulat, mutta ratkaisumetreille ei puhti enää riittänyt. Lyhyt matka ja orastava nousunkunto kannattaa huomioida ajoissa.

Kolmannessa kohteessa suosikiksi noussee Mickan, joka viimeksi oli ykkösenä maalissa, mutta lievän vastustajan häirinnän vuoksi se siirrettiin toiseksi. Vastustajat ovat nyt astetta kovempia, eikä tappio saa yllättää. Hyvin kiihtyvä ja huippupaikalta starttaava Qiulius On Stage, lähtölaukkaan edellisensä tuhrinut Cobolt ja viimeksi helposti voittanut Mahatma Gee kuuluvat aikaisin systeemeihin mukaan.

Tinderi nousee tasaisessa kohteessa lähelle voittoa, vaikka kierrettävää riittää 40m takamatkalta.

”Tinderillä oli viimeksi Vermossa laput ensimmäistä kertaa ja se ravasi niin varman tuntuisesti, että uskalsin siltä vaatia lopussa vauhtia. Se ei viimeisillä metreillä lappujen takaa nähnyt vastustajaa ja hävisi siitä syystä. Nyt lappuihin tehdään pieni reikä, jotta tuollainen ei toistuisi. Yhdellä hevosella lähdetään yrittämään. Pitkä matka ja iso palkinto kiinnostavat, eikä sinne lyötynä lähdetä”, kertoi omistaja-valmentaja-ohjastaja Heikki Mikkonen.

Kriterium-sankari Run For Royalty on kilpaillut hyvin katkonaisesti suurvoittonsa jälkeen. 2019 kesäkuussa se väläytti osaamistaan Suur-Hollolan välierässä pinkomalla täyden matkan 12,5-lukemiin. Keskiviikkona 7-vuotiaaksi varttunut ori debytoi Pekka Korven tallista. Kyvyt riittävät varmasti, mutta pitkän tauon jälkeen muutkin sijat varmasti tyydyttävät taustajoukkoja. Stonecapes Queila, Ricocone ja Santtu Raitalan vahvistama Pascha Tilly kuuluvat kaikille lapuille.

Rallston on vauhtikestävä, erittäin nopea ja voitontahtoinen hevonen. Mikäli Jani Ruotsalainen saa valmennettavansa ravilla matkaan voltista, voi muille tulla kiire.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 5 My Radio Gaga (6,2)

Lähtö 2: 5,2,6,4,1 (9,3)

Lähtö 3: 9,5,1,4 (2,6)

Lähtö 4: 2,14,8,7,5,13 (6,3)

Lähtö 5: 2,8,9,7,6 (5, 4)

Lähtö 6: 6 Rallston (3,11)

600 riviä x 0,10e = 60,00 euroa

